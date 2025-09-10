Likwidacja spółki z o.o. – jak przebiega i z czym się wiąże?

Przyczyny i podjęcie decyzji o likwidacji

Jak komentuje Adwokat Chorzów, rozpoczęcie procesu likwidacyjnego zawsze musi być poprzedzone rozwiązaniem spółki. Najczęściej przyczyną jest uchwała wspólników o zakończeniu działalności, jednak kodeks spółek handlowych przewiduje także inne scenariusze – takie jak ogłoszenie upadłości, spełnienie warunków wskazanych w umowie spółki, decyzja o przeniesieniu siedziby za granicę, a także przypadki przewidziane w przepisach szczególnych.

Jeżeli spółka została zawarta w formie aktu notarialnego, uchwała o rozwiązaniu musi mieć formę aktu notarialnego. W przypadku spółek zawieranych elektronicznie przez system S24 wystarczy, że wszyscy wspólnicy podpiszą uchwałę za pomocą podpisu kwalifikowanego, zaufanego lub osobistego. Wraz z podjęciem uchwały o rozwiązaniu spółki następuje formalne otwarcie likwidacji – od tego momentu spółka powinna posługiwać się nazwą z dopiskiem „w likwidacji”.

Rola likwidatorów i obowiązki formalne

Zarząd spółki z dniem otwarcia likwidacji przestaje pełnić swoje funkcje, a jego miejsce zajmują likwidatorzy. Zgodnie z przepisami są nimi z mocy prawa członkowie zarządu, chyba że wspólnicy postanowią inaczej. Możliwe jest też powołanie likwidatorów przez sąd. Likwidatorzy mają za zadanie przeprowadzenie wszystkich czynności niezbędnych do zakończenia działalności spółki, w tym także reprezentowanie jej na zewnątrz.

Otwarcie likwidacji należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 7 dni. W zgłoszeniu trzeba wskazać dane likwidatorów, złożyć odpowiednie uchwały i oświadczenia oraz zainicjować publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie to powinno zawierać wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy.

Przebieg czynności likwidacyjnych

Po otwarciu likwidacji likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia i przedstawiają go do zatwierdzenia wspólnikom. Następnie przystępują do właściwych czynności likwidacyjnych, które obejmują m.in.:

zakończeniebieżącychspraw,

odzyskiwanie wierzytelności,

wyprzedaż majątku,

rozwiązanie umów,

spłatę zobowiązań,

przygotowanie gruntu pod podział majątku spółki między wspólników.

W okresie likwidacji likwidatorzy nie powinni podejmować nowych interesów w imieniu spółki, chyba że są one konieczne dla zakończenia wcześniej rozpoczętych działań. Czynności te mogą trwać nawet kilka lat – wszystko zależy od rozmiaru prowadzonej wcześniej działalności oraz stanu majątku i zobowiązań spółki.

Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy sporządzają bilans zamknięcia oraz składają wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Do wniosku należy dołączyć m.in. oświadczenia o zaspokojeniu wierzycieli, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz informację o miejscu przechowywania dokumentacji po likwidacji. Dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o wykreśleniu spółki z KRS jej byt prawny ulega definitywnemu zakończeniu.

Likwidacja spółki z o.o. to formalny proces, który kończy byt prawny spółki dopiero po spełnieniu szeregu obowiązków – od uchwały wspólników, przez działania likwidatorów, po zgłoszenia do KRS i instytucji publicznych. Wymaga dokładności, znajomości przepisów i zachowania właściwej kolejności działań. Dla uniknięcia opóźnień i błędów, szczególnie przy bardziej złożonych strukturach, warto rozważyć powierzenie tego procesu doświadczonej kancelarii.

W przypadku pytań dotyczących trybu likwidacji spółki, obowiązków likwidatorów lub formalności związanych z wykreśleniem z rejestru, zasadne jest skorzystanie z usług kancelarii prawnej posiadającej doświadczenie w zakresie prawa spółek. Profesjonalne wsparcie pozwala uniknąć błędów i zapewnia sprawne przeprowadzenie całego procesu zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

