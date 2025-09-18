Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

czwartek, 18 września 2025 r.
Wybory prezydenckie

Dzisiaj
15:02
Najczęstsze błędy przy użytkowaniu piecyków wolnostojących – jak ich unikać i dbać o bezpieczeństwo

(fot. (Źródło: pexels.com))

Piecyki wolnostojące to wygodne i efektywne źródło ciepła zarówno w domach prywatnych, jak i w niektórych małych firmach. Ich popularność wynika z prostoty użytkowania, atrakcyjnego designu oraz relatywnie łatwej instalacji, co sprawia, że są chętnie wybierane przez osoby szukające praktycznego i estetycznego rozwiązania grzewczego. Jednak błędy w codziennym użytkowaniu mogą prowadzić do obniżenia efektywności urządzenia, zwiększenia kosztów ogrzewania, a w skrajnych przypadkach także do zagrożeń dla bezpieczeństwa domowników. Warto więc poznać najczęstsze problemy, zrozumieć ich przyczyny i wiedzieć, jak ich skutecznie unikać, aby piecyki wolnostojące służyły długo i bezpiecznie.

Dlaczego warto zwracać uwagę na prawidłową eksploatację?

Nieodpowiednie korzystanie z piecyków wolnostojących może obniżać ich efektywność cieplną, co przekłada się na wyższe rachunki za opał. Stosowanie niewłaściwego paliwa, przeładowywanie piecyka czy brak regularnego czyszczenia przewodów ogranicza wydajność spalania. Specjaliści podkreślają, że przestrzeganie podstawowych zasad użytkowania pozwala utrzymać optymalną temperaturę i zmniejszyć koszty ogrzewania.

Nieprawidłowe użytkowanie zwiększa też ryzyko awarii i szybszego zużycia elementów pieca, takich jak drzwiczki, szyby czy systemy wentylacyjne. W skrajnych przypadkach może prowadzić do pożaru lub emisji szkodliwych substancji. Eksperci Defro Home zaznaczają, że prawidłowe korzystanie nie wymaga dużego wysiłku, wystarczy dbać o bezpieczeństwo i regularne przeglądy.

Najczęstsze błędy przy użytkowaniu piecyków wolnostojących

  1. Nieprawidłowy dobór paliwa - Stosowanie niewłaściwego opału, np. mokrego drewna czy odpadów impregnowanych, może powodować osadzanie sadzy i obniżać sprawność spalania. Specjaliści Defro Home podkreślają, że dobrej jakości paliwo to podstawa bezpiecznego ogrzewania.
  2. Zaniedbania w czyszczeniu i konserwacji - Brak regularnego czyszczenia piecyka i przewodów kominowych prowadzi do przegrzewania urządzenia i ryzyka awarii. Piecyki wolnostojące warto czyścić przynajmniej raz w tygodniu, a przewody sprawdzać raz w roku. Regularne przeglądy umożliwiają też korzystanie z programu „Czyste Powietrze”.
  3. Nieprawidłowa wentylacja pomieszczenia - Niedobór powietrza powoduje niedotlenienie ognia i zwiększoną emisję dymu. Brak wentylacji może zagrażać domownikom. Specjaliści Defro Home zalecają sprawdzenie norm wentylacyjnych przed montażem.
  4. Przeciążanie piecyka - Zbyt duża ilość opału prowadzi do przegrzewania, deformacji elementów i awarii systemów. Producent zaleca umiarkowane napełnianie piecyka zgodnie z instrukcją.
  5. Niewłaściwe ustawienie urządzenia - Piecyki powinny mieć odpowiednią odległość od ścian, mebli i materiałów łatwopalnych. Podkładki ochronne zwiększają bezpieczeństwo przy wrażliwych podłogach.
  6. Ignorowanie sygnałów ostrzegawczych - Nieprzestrzeganie kontrolek i mechanizmów zabezpieczających może prowadzić do awarii. Regularne obserwowanie pracy pieca i kontakt ze specjalistą minimalizują ryzyko problemów.

Jak prawidłowo dbać o piecyki wolnostojące?

  1. Regularne przeglądy i serwis - Coroczny serwis, czyszczenie przewodów i wymiana zużytych elementów zapewniają bezpieczne i efektywne działanie przez wiele lat.
  2. Odpowiedni opał i sposób palenia - Używanie właściwego paliwa i stopniowe dokładanie opału minimalizuje osadzanie sadzy i chroni piecyk.
  3. Edukacja użytkowników - Zapoznanie się z instrukcją i krótkie szkolenie od producenta, np. Defro Home, zmniejsza ryzyko błędów w użytkowaniu.
  4. Wykorzystanie programów wsparcia - program „Czyste Powietrze” pozwala uzyskać dopłaty na ekologiczne piecyki i zwiększa bezpieczeństwo oraz efektywność ogrzewania.

Dlaczego Defro Home jest wart uwagi?

Defro Home to polski producent o ugruntowanej pozycji na rynku, który oferuje szeroką gamę piecyków wolnostojących i innych urządzeń grzewczych. Produkty firmy cechuje wysoka jakość materiałów, staranne wykonanie i zgodność z normami bezpieczeństwa. Specjaliści Defro Home oferują także wsparcie w wyborze odpowiedniego modelu, montażu i serwisie, co pozwala uniknąć typowych błędów przy użytkowaniu piecyków wolnostojących.

Bezpieczeństwo i komfort w jednym

Piecyki wolnostojące to praktyczne i estetyczne źródło ciepła. Ich prawidłowe użytkowanie wymaga świadomości i przestrzegania podstawowych zasad. Najczęstsze błędy jak stosowanie niewłaściwego opału, zaniedbania w czyszczeniu, brak wentylacji czy przeciążanie piecyka, mogą obniżać efektywność ogrzewania i przyspieszać zużycie elementów pieca. Regularny serwis, właściwy dobór paliwa i stosowanie się do instrukcji producenta pozwalają tego uniknąć i zapewniają bezpieczne działanie piecyka.

Wsparcie specjalistów oraz korzystanie z programów „Czyste Powietrze” zwiększa bezpieczeństwo i komfort. Dzięki nim piecyki wolnostojące stają się nie tylko niezawodnym źródłem ciepła, ale też opłacalną inwestycją, a świadome korzystanie z urządzenia pozwala w pełni wykorzystać jego potencjał, minimalizując ryzyko awarii i dbając o efektywność energetyczną.

Zamojski Szpital Niepubliczny może liczyć już na kolejną kilkumilionową dotację z KPO

Nowocześniej, bezpieczniej, sprawniej. Pieniądze z KPO na cyfryzację w szpitalu

Prawie 6 mln złotych ma otrzymać Zamojski Szpital Niepubliczny z KPO na inwestycje w cyfryzację. Dzięki temu będzie nowocześniej, a czas, jaki lekarze spędzają teraz „nad papierami” powinien się skrócić, bo wykorzystywana będzie sztuczna inteligencja.
W poprzednich latach artyści pokazywali swoje prace w przestrzeni publicznej. Podobnie będzie w tym roku
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 0:00

Lublin otwiera się na sztukę. Rusza XVII edycja Festiwalu OPEN CITY

Już w najbliższą sobotę, 20 września, Lublin po raz kolejny stanie się wielką galerią pod gołym niebem. Rozpoczyna się XVII edycja Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej OPEN CITY, który potrwa do 20 października.
14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje
14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje

Ponad 31 mln zł z Unii Europejskiej rozdysponował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na projekty warte łącznie aż 44 mln. To pieniądze, które pójdą na dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie powodziom i suszy oraz Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Ukrainiec deportowany za pomoc nielegalnym migrantom. Nie wjedzie do Polski przez pięć lat

Ukrainiec deportowany za pomoc nielegalnym migrantom. Nie wjedzie do Polski przez pięć lat

Pomagał w organizacji nielegalnej migracji przez granicę z Białorusią. Ukrainiec został wydalony z Polski. Ma zakaz wjazdu na nasze terytorium przez 5 lat. Nie może też pojawić się w żadnym innym kraju strefy Schengen.
Grupowe zwolnienia w PKP Cargo. Pracę straci 500 osób

Grupowe zwolnienia w PKP Cargo. Pracę straci 500 osób

PKP Cargo w 2025 r. zwolnią do 500 osób w ramach zwolnień grupowych. W czwartek spółka poinformowała, że zarząd, rada nadzorcza oraz zarządczyni masy sanacyjnej PKP Cargo wyrazili zgodę na przeprowadzenie zwolnień grupowych. Wypowiadanie umów o pracę ma być sfinalizowane do końca września.
Skarb Awarów spod Lublina. Niezwykłe odkrycie w Niedrzwicy Dużej

Skarb Awarów spod Lublina. Niezwykłe odkrycie w Niedrzwicy Dużej

Niepozorne, bo ma ledwie trzy centymetry długości, a jednak niesie ze sobą opowieść sprzed ponad tysiąca lat. Na terenie gminy Niedrzwica Duża znaleziono okucie końca rzemienia pasa typu awarskiego – rzadki zabytek związany z koczowniczym ludem Awarów.
Na czym polega dieta ketogeniczna?

Na czym polega dieta ketogeniczna?

Keto budzi w Polsce coraz większą ciekawość. Jedni chwalą lekkość i energię, inni martwią się o tłuszcz na talerzu. Prawda zwykle leży pośrodku. Ten sposób żywienia ma jasne zasady, działa przewidywalnie i może być wygodny na co dzień. Wymaga jednak rozsądku, kilku badań i cierpliwej nauki. W tym poradniku wyjaśniam prosto i rzeczowo, jak funkcjonuje keto, jak zacząć w polskich realiach i jak uniknąć typowych potknięć. Dostaniesz praktyczne wskazówki, przykładowe menu, listę zakupów i rady dotyczące elektrolitów. Całość w duchu E E A T, czyli z naciskiem na rzetelność i sprawdzoną wiedzę. Jeśli zastanawiasz się, dieta keto na czym polega i czy to dla ciebie, znajdziesz tu konkretne odpowiedzi bez zbędnych ozdobników. Zadbamy o smak, zdrowie i prostotę. Zobacz, jak ugryźć keto tak, by działało dla ciebie, a nie przeciwko tobie.
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas dzisiejszej wizyty w Kijowie

Powstanie polsko-ukraińska grupa zajmująca się rozwojem programów dronowych

Powstanie wspólna grupa polskich i ukraińskich wojskowych zajmująca się rozwojem programów dronowych i antydronowych, przede wszystkim szkoleniami – powiedział w czwartek w Kijowie minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu ze swoim polskim odpowiednikiem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Jak dobrać najlepszy sprzęt biurowy?

Jak dobrać najlepszy sprzęt biurowy?

Sprawnie działający biuro to podstawa sukcesu każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i średnie firmy z kilkudziesięcioosobowymi zespołami potrzebują odpowiedniej organizacji przestrzeni roboczej. Bez względu na to, czy zajmujemy się handlem, usługami czy produkcją, wszędzie tam gdzie powstają dokumenty, faktury i umowy, niezbędny jest porządek informacyjny.
Najczęstsze błędy przy użytkowaniu piecyków wolnostojących – jak ich unikać i dbać o bezpieczeństwo

Najczęstsze błędy przy użytkowaniu piecyków wolnostojących – jak ich unikać i dbać o bezpieczeństwo

Piecyki wolnostojące to wygodne i efektywne źródło ciepła zarówno w domach prywatnych, jak i w niektórych małych firmach. Ich popularność wynika z prostoty użytkowania, atrakcyjnego designu oraz relatywnie łatwej instalacji, co sprawia, że są chętnie wybierane przez osoby szukające praktycznego i estetycznego rozwiązania grzewczego. Jednak błędy w codziennym użytkowaniu mogą prowadzić do obniżenia efektywności urządzenia, zwiększenia kosztów ogrzewania, a w skrajnych przypadkach także do zagrożeń dla bezpieczeństwa domowników. Warto więc poznać najczęstsze problemy, zrozumieć ich przyczyny i wiedzieć, jak ich skutecznie unikać, aby piecyki wolnostojące służyły długo i bezpiecznie.
Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

W czwartek, 18 września, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby i miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego Podstacji Felin Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.
Prefinansowanie a dotacja – dlaczego warto zrobić audyt przed inwestycją?

Prefinansowanie a dotacja – dlaczego warto zrobić audyt przed inwestycją?

Rosnące ceny energii skłaniają coraz więcej osób do poszukiwania sposobów na obniżenie rachunków i poprawę efektywności budynków. Programy wsparcia, takie jak „Czyste Powietrze”, umożliwiają finansowanie modernizacji, ale aby w pełni je wykorzystać, warto rozumieć różnice między dotacją a prefinansowaniem i przeprowadzić audyt energetyczny. To właśnie audyt pozwala realnie oszacować koszty ogrzewania z programem dofinansowania oraz wskazać, które działania – jak montaż pomp ciepła czy kotłów na pellet – przyniosą największe efekty i opłacalność inwestycji.
Święto Konia w Sitnie odbędzie się w tym roku po raz piąty
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 9:00
Święto Konia w Sitnie. Dwudniowa impreza już w ten weekend

Zawody w ujeżdżaniu i zaprzęgowe, rywalizacja w parkurach, pokazy kawaleryjskie, a także mistrzostwa władania bronią. A do tego jeszcze kiermasz i dobre jedzenie. To wszystko w nadchodzący weekend (20-21 września) w Sitnie podczas V Święta Konia.
Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach
Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach

Były bramkarz reprezentacji Polski i Liverpoolu, Jerzy Dudek, wziął udział w prestiżowym turnieju golfowym rozgrywanym w Wierzchowiskach pod Lublinem. W wydarzeniu, które przyciągnęło 54 zawodników, sportowiec podkreślał piękno lokalnego pola golfowego i swoją pasję do tej dyscypliny.
Rondo u zbiegu ulic Legionów i Lubelskiej imię Leopolda Skulskiego nosi od 10 lat. Teraz w nazwie pojawi się jeszcze jedno słowo, ale patron pozostanie ten sam

Rondo zmieni nazwę. Chcą „zwiększyć rangę patrona"

Rondo u zbiegu ulic Legionów i Lubelskiej w Zamościu ma się nazywać inaczej. Ale to nie oznacza, że zmieni patrona. Po prostu w nazwie ma się pojawić dodatkowy człon.

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nowa edycja ze steelbookiem na 10-lecie gry
film

Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nowa edycja ze steelbookiem na 10-lecie gry

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola
film

Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola

Adrien Brody w filmie Brutalista
film

Brutalista: Nagrodzony Oscarami film już w SkyShowtime (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

