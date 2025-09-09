Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 9 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Artykuły sponsorowane

Dzisiaj
11:59
Strona główna » Artykuły sponsorowane

Pafos, Limassol, a może Larnaka? Analizujemy, które cypryjskie miasto wybrać pod inwestycję w 2025 roku.

Udostępnij 0 A A

Cypr nieprzerwanie przyciąga inwestorów z Europy, oferując korzystne warunki podatkowe, wysoką chłonność rynku najmu i przewidywalny wzrost cen nieruchomości. Trzy miasta najczęściej wybierane przez nabywców to Limassol, Pafos i Larnaka – każde z nich oferuje zupełnie inne perspektywy. Gdzie warto zainwestować w 2025 roku, by zoptymalizować zysk i ograniczyć ryzyko? Poznaj różnice między najważniejszymi lokalizacjami na Cyprze i wybierz miejsce, które najlepiej odpowiada Twoim planom inwestycyjnym!

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Limassol – miasto biznesu i prestiżowych inwestycji

Położony na południu wyspy Limassol to główne centrum finansowe i komercyjne Cypru. Znajdują się tu nowoczesne kompleksy biurowe, wysokiej klasy apartamentowce oraz liczne inwestycje deweloperskie skierowane do zagranicznych nabywców. Bliskość portu i rozwinięta infrastruktura sprawiają, że miasto jest szczególnie atrakcyjne dla firm i inwestorów szukających nieruchomości o wysokim standardzie.

Najem długoterminowy cieszy się tu dużym zainteresowaniem, co sprzyja stabilnemu dochodowi pasywnemu. Limassol przyciąga nie tylko inwestorów indywidualnych, ale także fundusze i przedsiębiorców szukających miejsca do ulokowania kapitału w przestrzeń komercyjną. Ceny są najwyższe na wyspie, ale i potencjalne zwroty należą do najbardziej przewidywalnych.

Pafos – miasto spokoju i niskiej zabudowy

Pafos, zlokalizowany na zachodnim wybrzeżu, wyróżnia się kameralnym charakterem i otoczeniem przyrody. To miejsce popularne wśród osób ceniących ciszę, przestrzeń oraz zabytkowy klimat. Najczęściej wybierane tutaj nieruchomości  to domy jednorodzinne i apartamenty z widokiem na morze, często wykorzystywane jako rezydencje wakacyjne lub pod wynajem sezonowy.

Rynek nieruchomości w Pafos charakteryzuje się stabilnością i umiarkowanymi cenami. To dobra propozycja dla tych, którzy chcą zdywersyfikować portfel lub dopiero rozpoczynają działalność inwestycyjną. Turystyka ma tutaj duże znaczenie, co przekłada się na stały popyt na wynajem krótkoterminowy, szczególnie w sezonie letnim.

Larnaka – miasto rozwoju i nowych możliwości

Larnaka to obecnie jedno z najbardziej dynamicznych miast na Cyprze. Nowe inwestycje infrastrukturalne, w tym modernizacja portu i rozwój lotniska, przyciągają coraz więcej kapitału. Rynek nieruchomości rozwija się intensywnie – powstają tu nowe osiedla mieszkaniowe, hotele i obiekty komercyjne odpowiadające na rosnące zapotrzebowanie.

Ze względu na niższy poziom cen i szeroką dostępność ofert, Larnaka uchodzi za miasto o dużym potencjale wzrostu. Deweloperzy chętnie realizują tu projekty z segmentu średniego i wyższego, a inwestorzy mogą liczyć na dobry stosunek ceny do przewidywanego dochodu z wynajmu. Miasto jest szczególnie atrakcyjne dla osób pracujących zdalnie oraz młodych rodzin osiedlających się na Cyprze na dłużej.

Dlaczego warto inwestować w nieruchomości na Cyprze w 2025 roku?

W najbliższych miesiącach 2025 roku ceny nieruchomości na Cyprze mają wzrosnąć średnio o kilka procent, przy czym najbardziej dynamiczne zmiany prognozowane są w regionach nadmorskich i miastach rozwijających się infrastrukturalnie. Równocześnie przepisy podatkowe pozostają korzystne dla zagranicznych inwestorów – brak podatku od zysków kapitałowych dla osób nieposiadających rezydencji oraz uproszczone procedury zakupu sprawiają, że Cypr zyskuje na popularności jako stabilny rynek nieruchomości.

Rynek najmu rozwija się w różnych kierunkach. Krótkoterminowe wynajmy, szczególnie w rejonach turystycznych takich jak Pafos czy okolice plaż Limassol, zapewniają wysoką rotację i sezonowe dochody. Z kolei w większych miastach, jak Larnaka i Limassol, rośnie zapotrzebowanie na najem długoterminowy – głównie ze strony pracowników międzynarodowych firm oraz freelancerów. Taka struktura rynku pozwala dostosować formę inwestycji do preferowanego modelu działania.

Na co zwrócić uwagę przy inwestycji?

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie nieruchomości na Cyprze, warto uporządkować kilka kwestii, które mają wpływ na powodzenie całego przedsięwzięcia.

Jasno określ cel zakupu

Każda inwestycja powinna być poprzedzona analizą założeń. Inaczej planuje się zakup apartamentu premium, inaczej domu do własnego użytku, a jeszcze inaczej mieszkania przeznaczonego na wynajem. Ustalenie priorytetów już na początku ogranicza ryzyko nietrafionej decyzji.

Korzystaj z wiedzy specjalistów

Lokalny rynek nieruchomości różni się pod względem formalnym i praktycznym od innych krajów. Współpraca z profesjonalną agencją, która zna realia i ma dostęp do aktualnych ofert, pozwala sprawnie przejść przez proces zakupu oraz uniknąć ukrytych kosztów lub ryzykownych lokalizacji.

Sprawdź dynamikę lokalnego rynku

Nie każde miasto na wyspie rozwija się w tym samym tempie. Przed zakupem warto sprawdzić dane dotyczące cen, poziomu najmu oraz planowanych inwestycji publicznych. Szczególnie istotne są prognozy dotyczące wzrostu wartości nieruchomości oraz lokalne czynniki, które mogą wpływać na popyt.

e-Wydanie

Pozostałe informacje

Premier Donald Tusk

Tusk: Zamkniemy granice z Białorusią. Przez ćwiczenia Zapad

W piątek zaczynają się agresywne ćwiczenia rosyjsko-białoruskie Zapad; w związku z tym w nocy z czwartku na piątek za-mkniemy granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe – poinformował we wtorek premier Donald Tusk.
Kurierzy z Mołdawii przewozili nielegalnych imigramtów. Grozi im 8 lat

Kurierzy z Mołdawii przewozili nielegalnych imigramtów. Grozi im 8 lat

Obywatele Mołdawii przewozili pięcioro Etiopczyków, którzy nielegalnie przedostali się na teren Polski/Zostali zatrzymani dzięki współpracy policjantów z Wrocławia i z województwa lubelskiego.
Wolontariuszka straciła cenny aparat. Apel o pomoc

Wolontariuszka straciła cenny aparat. Apel o pomoc

Sprzęt był wart kilka tysięcy złotych. Na dodatek na karcie pamięci zapisane były ważne i potrzebne nastolatce zdjęcia. Wszystko przepadło. Mieszkanka Lublina zwróciła się o pomoc do naszej redakcji, nagłośnienie sprawy. Liczy, że to pomoże.
Starszy ogniomistrz Łukasz Sowa swoją postawą udowodnił, że strażacy niosą pomoc nie tylko na służbie

Ratowników nad zalewem nie było. Na pomoc dziecku ruszył strażak

Było ciepło i słonecznie. Dlatego w weekend nad zalewem miejskim w Zamościu nie brakowało plażowiczów. Kiedy wiatr zniósł dziewczynkę na dmuchańcu na głęboką wodę, na pomoc dziecku ruszył strażak.
9 września – dzień, który zapisał się w tragicznej historii Lublina
ZDJĘCIA
galeria

9 września – dzień, który zapisał się w tragicznej historii Lublina

Zbombardowane zostało ścisłe centrum miasta, a wśród ofiar był m.in. poeta Józef Czechowicz. Nad Lublinem zawisły ciemne chmury okupacji. Tragiczne wydarzenia sprzed 86 lat do dziś pozostają w pamięci mieszkańców i są upamiętniane podczas corocznych uroczystości.
Nowy supermarket w mieście. Na otwarcie specjalne promocje

Nowy supermarket w mieście. Na otwarcie specjalne promocje

W zeszłą środę market tej sieci otwarto w Radzyniu Podlaskim, w najbliższą (10 września) niemiecka sieć uruchomi swój sklep w Zamościu. To będzie już 16. placówka z szyldem Aldi w województwie lubelskim i 382. w skali całego kraju.

Skąd wziąć szybką gotówkę na nieprzewidziane wydatki?

Skąd wziąć szybką gotówkę na nieprzewidziane wydatki?

Życie potrafi zaskakiwać w najmniej spodziewanym momencie: nagła naprawa samochodu, pilny remont mieszkania czy konieczność zakupu sprzętu AGD to sytuacje, w których domowy budżet bywa poddawany ciężkiej próbie. W takich momentach wiele osób zaczyna zastanawiać się, skąd wziąć szybką gotówkę bez konieczności długiego oczekiwania i skomplikowanych formalności. Jednym z rozwiązań, które cieszy się popularnością, jest pożyczka gotówkowa – produkt finansowy, który łączy elastyczność z bezpieczeństwem.
Pafos, Limassol, a może Larnaka? Analizujemy, które cypryjskie miasto wybrać pod inwestycję w 2025 roku.

Pafos, Limassol, a może Larnaka? Analizujemy, które cypryjskie miasto wybrać pod inwestycję w 2025 roku.

Cypr nieprzerwanie przyciąga inwestorów z Europy, oferując korzystne warunki podatkowe, wysoką chłonność rynku najmu i przewidywalny wzrost cen nieruchomości. Trzy miasta najczęściej wybierane przez nabywców to Limassol, Pafos i Larnaka – każde z nich oferuje zupełnie inne perspektywy. Gdzie warto zainwestować w 2025 roku, by zoptymalizować zysk i ograniczyć ryzyko? Poznaj różnice między najważniejszymi lokalizacjami na Cyprze i wybierz miejsce, które najlepiej odpowiada Twoim planom inwestycyjnym!
W środę na torze w Lublinie odbędzie się druga runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

W środę na torze w Lublinie odbędzie się druga runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

W środę na Best Auto Arenie przy Al. Zygmuntowskich odbędzie się drugi z czterech finał Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Przed własną publicznością zaprezentują się żużlowcy Motoru Lublin, którzy będą chcieli zaliczyć kolejny udany występ. Warto ich wspierać, tym bardziej, że wstęp na wydarzenie jest bezpłatny
Fizjoterapeuci na wyciągnięcie ręki. Bezpłatne porady i warsztaty w USK nr 4
10 września 2025, 10:00
galeria

Fizjoterapeuci na wyciągnięcie ręki. Bezpłatne porady i warsztaty w USK nr 4

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie organizuje jutro Dzień Fizjoterapeuty. A to oznacza korzyści dla pacjentów i i ich rodzin. W programie bezpłatne porady i warsztaty.
Ulica Wazowskiego w Zamościu
Zamość

Doczekają się asfaltu. Są pieniądze na ulicę Wazowskiego

Droga jest, ale ulicą trudno ją nazwać, bo na Michała Wazowskiego asfaltu brak. Za jakiś czas mieszkańcy znajdujących się tutaj domów będą mogli jeździć do siebie w lepszych warunkach. Są pieniądze na budowę ulicy Michała Wazowskiego na zamojskim osiedlu Karolówka.
Salmonella w ziołowej herbatce z Lublina. Lepiej jej nie pić
galeria

Salmonella w ziołowej herbatce z Lublina. Lepiej jej nie pić

Główny Inspektorat Sanitarny przestrzega przed spożywaniem ziołowej herbatki wyprodukowanej w lubelskim Herbapolu. "Produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów" - podano w komunikacie.
Minister obrony narodowej - Władysław Kosiniak-Kamysz

Szef MON o dronach: Jeśli to zasadne, powinny być zestrzeliwane

Jeśli to zasadne, drony zza wschodniej granicy powinny być zestrzeliwane - uważa wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił zarazem, że decyzje w takich sprawach są w gestii Dowódcy Operacyjnego RSZ a przy ich podejmowaniu trzeba brać pod uwagę skutki dla ludności cywilnej.
Do wypadku doszło podczas wywozu nieczystości

Ciągnik z beczką przejechał po człowieku. 57-latek w szpitalu

57-letni mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak przejechał po nim ciągnik z beczką. DO wypadku doszło podczas wywozu nieczystości.
Incydent z dronem przy białoruskiej granicy. Nowe informacje z prokuratury

Incydent z dronem przy białoruskiej granicy. Nowe informacje z prokuratury

Dron, który spadł w rejonie przejścia granicznego z Białorusią pod Terespolem (Lubelskie) nie był dronem bojowym - poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka. Na częściach drona są napisy cyrylicą.

Najnowsze
Premier Donald Tusk

14:11 Tusk: Zamkniemy granice z Białorusią. Przez ćwiczenia Zapad

14:07

Kurierzy z Mołdawii przewozili nielegalnych imigramtów. Grozi im 8 lat

13:56

Wolontariuszka straciła cenny aparat. Apel o pomoc

13:28

Ratowników nad zalewem nie było. Na pomoc dziecku ruszył strażak

13:08

9 września – dzień, który zapisał się w tragicznej historii Lublina

12:25

Nowy supermarket w mieście. Na otwarcie specjalne promocje

11:49

W środę na torze w Lublinie odbędzie się druga runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Premier Donald Tusk

Tusk: Zamkniemy granice z Białorusią. Przez ćwiczenia Zapad

Kurierzy z Mołdawii przewozili nielegalnych imigramtów. Grozi im 8 lat

Kurierzy z Mołdawii przewozili nielegalnych imigramtów. Grozi im 8 lat

Wolontariuszka straciła cenny aparat. Apel o pomoc

Wolontariuszka straciła cenny aparat. Apel o pomoc

Starszy ogniomistrz Łukasz Sowa swoją postawą udowodnił, że strażacy niosą pomoc nie tylko na służbie

Ratowników nad zalewem nie było. Na pomoc dziecku ruszył strażak

9 września – dzień, który zapisał się w tragicznej historii Lublina
galeria

9 września – dzień, który zapisał się w tragicznej historii Lublina

Nowy supermarket w mieście. Na otwarcie specjalne promocje

Nowy supermarket w mieście. Na otwarcie specjalne promocje

Premier Donald Tusk

Tusk: Zamkniemy granice z Białorusią. Przez ćwiczenia Zapad

Kurierzy z Mołdawii przewozili nielegalnych imigramtów. Grozi im 8 lat

Kurierzy z Mołdawii przewozili nielegalnych imigramtów. Grozi im 8 lat

Wolontariuszka straciła cenny aparat. Apel o pomoc

Wolontariuszka straciła cenny aparat. Apel o pomoc

Starszy ogniomistrz Łukasz Sowa swoją postawą udowodnił, że strażacy niosą pomoc nie tylko na służbie

Ratowników nad zalewem nie było. Na pomoc dziecku ruszył strażak

9 września – dzień, który zapisał się w tragicznej historii Lublina
galeria

9 września – dzień, który zapisał się w tragicznej historii Lublina

Nowy supermarket w mieście. Na otwarcie specjalne promocje

Nowy supermarket w mieście. Na otwarcie specjalne promocje

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
galeria
film

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Nadchodzi jesień
film

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Pożar na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
galeria
film

Pożar sortowni odpadów w Bełżycach: Prokuratura wszczęła śledztwo

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
zdjęcia

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

galeria
film
Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów