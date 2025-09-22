Wakacje a opieka nad seniorem – jak zadbać o seniora i nie rezygnować z odpoczynku?

Letnie miesiące to dla wielu z nas czas planowania urlopów, wyjazdów i zasłużonego odpoczynku po intensywnym roku. Ale co w sytuacji, gdy na co dzień sprawujesz opiekę nad starszym członkiem rodziny – rodzicem, babcią, dziadkiem? Czy można wyjechać na wakacje, nie zostawiając seniora bez wsparcia? Jak pogodzić obowiązki opiekuńcze z potrzebą regeneracji?

Gdy dom zamienia się w miejsce stałej opieki

W Polsce z roku na rok rośnie liczba osób starszych – według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 60 lat. Już teraz wiele osób w wieku produkcyjnym łączy pracę zawodową z opieką nad rodzicem lub dziadkiem. Często nieformalnie – bez wsparcia instytucjonalnego czy pomocy z zewnątrz.

Choć opieka nad seniorem daje satysfakcję i poczucie spełnienia, niesie też wyzwania: zmęczenie, przeciążenie fizyczne i emocjonalne, rezygnację z własnych planów. W sezonie urlopowym problem ten staje się wyjątkowo widoczny – kiedy znajomi wyjeżdżają na wakacje, opiekunowie często zostają w domu, bo nie wiedzą, komu powierzyć troskę o bliskiego.

Czym jest opieka wytchnieniowa i dlaczego warto o niej mówić?

Opieka wytchnieniowa to rozwiązanie skierowane do osób, które na co dzień opiekują się chorym, niesamodzielnym członkiem rodziny. Zakłada tymczasowe przejęcie obowiązków opiekuńczych przez profesjonalistów – po to, by opiekun mógł odpocząć, zregenerować siły lub zająć się własnymi potrzebami.

Badania Fundacji Hospicyjnej wskazują, że ponad 70% opiekunów rodzinnych doświadcza wypalenia opiekuńczego. Tymczasem regularny odpoczynek wpływa nie tylko na ich dobrostan, ale też na jakość opieki nad seniorem. Zmęczony opiekun ma mniejszą cierpliwość, trudniej mu radzić sobie z codziennymi obowiązkami i emocjami.

Dlatego warto już dziś zaplanować opiekę zastępczą – choćby na kilka tygodni w okresie letnim.

Dom to najlepsze miejsce dla seniora

Większość osób starszych najlepiej czuje się w znajomym otoczeniu. Dla wielu z nich przeprowadzka do ośrodka opiekuńczego wiąże się ze stresem i poczuciem utraty kontroli. Dlatego alternatywą, która cieszy się coraz większą popularnością, jest opieka domowa – elastyczna, komfortowa i dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Taka forma opieki może obejmować:

pomoc w codziennych czynnościach (toaleta, ubieranie się, posiłki),

wspólne spędzanie czasu, czytanie, spacery, rozmowę,

kontrolę przyjmowania leków,

lekkie obowiązki domowe i towarzyszenie w wizytach u lekarza.

Dzięki temu senior pozostaje w swoim domu, w znanym rytmie dnia – a Ty możesz spokojnie wyjechać.

Zadbaj o siebie, nie zaniedbując bliskich

Nie trzeba wybierać między lojalnością wobec bliskich a własnym zdrowiem i odpoczynkiem. Coraz więcej opiekunów korzysta z profesjonalnego wsparcia właśnie po to, by lepiej opiekować się potem – z nową energią i spokojem.

Interkadra by Synergie Care (https://www.opiekunki.interkadra.pl/opieka-w-polsce/) oferuje krótkoterminową i długoterminową opiekę domową nad seniorami, dopasowaną do ich potrzeb i stanu zdrowia. Dzięki temu możesz zaplanować wakacje – mając pewność, że Twój bliski pozostaje w dobrych rękach. Bo troska o innych zaczyna się od zadbania o siebie.