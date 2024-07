Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Korzyści ekologiczne

Zbieranie deszczówki przynosi liczne korzyści ekologiczne. Przede wszystkim, redukuje zużycie wody pitnej, która jest zasobem coraz bardziej deficytowym. Dzięki zbieraniu wody deszczowej, możemy wykorzystać ją do podlewania ogrodu, co nie tylko oszczędza cenną wodę pitną, ale także wspiera rozwój roślin. Woda deszczowa, wolna od chemikaliów i soli obecnych w wodzie z sieci, jest idealna do podlewania roślin zielonych, co przyczynia się do ich zdrowego wzrostu.

Kolejną korzyścią jest zmniejszenie obciążenia systemów kanalizacyjnych deszczowych. W czasie obfitych deszczów, kanalizacja często nie jest w stanie poradzić sobie z dużą ilością wody, co prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania ulic. Zbieranie deszczówki pozwala na zatrzymanie części wody opadowej i stopniowe jej wykorzystanie, co zmniejsza ryzyko niedostatecznego odpływu wody i problemów związanych z brakiem połączenia instalacji zasilającej.

Korzyści ekonomiczne

Oprócz korzyści ekologicznych, zbieranie deszczówki ma także wymierne korzyści ekonomiczne. Po pierwsze, obniżenie rachunków za wodę to jedna z najważniejszych zalet. Woda deszczowa może być wykorzystywana do różnych celów w gospodarstwie domowym, takich jak spłukiwanie toalet, czy podlewanie ogrodu, co zmniejsza zużycie wody pitnej i związane z tym koszty.

Inwestycja w system zbierania deszczówki może być wspierana przez różne programy dotacyjne i ulgi podatkowe oferowane przez samorządy. Dzięki temu, koszty instalacji mogą być częściowo lub całkowicie zrekompensowane, co czyni ten krok jeszcze bardziej opłacalnym. W dłuższej perspektywie, oszczędności wynikające z niższych rachunków za wodę mogą pokryć koszty zakupu i instalacji zbiornika.

Analiza potrzeb wodnych

Woda deszczowa może być wykorzystywana do wielu różnych celów, co znacząco wpływa na zapotrzebowanie na nią. Przykładowo, deszczówka jest idealna do podlewania ogrodu, ponieważ nie zawiera chemikaliów często obecnych w wodzie z sieci. Można ją również stosować do spłukiwania toalet, co znacznie zmniejsza zużycie wody pitnej. Deszczówkę można również wykorzystać do zastosowań domowych, takich jak podlewanie roślin doniczkowych. Każde z tych zastosowań wpływa na całkowite zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwie domowym.

Aby wybrać odpowiedni zbiornik na deszczówkę, konieczne jest dokładne obliczenie zapotrzebowania na wodę. Na przykład, jeśli mamy ogród o powierzchni 100 m² i podlewamy go co tydzień, potrzeba około 10 litrów wody na każdy m², co daje łącznie 1000 litrów tygodniowo. Zużycie wody w domowych urządzeniach sanitarnych również ma znaczenie. Standardowa toaleta zużywa około 6 litrów na spłukanie. Jeśli gospodarstwo domowe liczy 4 osoby, a każda osoba korzysta z toalety 5 razy dziennie, to dzienne zużycie wynosi 120 litrów (4 osoby x 5 spłukań x 6 litrów). Zsumowanie tych wartości pozwoli na oszacowanie całkowitego zapotrzebowania na wodę deszczową w ciągu miesiąca.