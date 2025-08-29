Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Przedłużanie włosów metodą kanapkową - obalamy mity!

Przedłużanie włosów metodą kanapkową to świetny sposób na metamorfozę wyglądu i odbudowanie pewności siebie. Dziś przyjrzymy się jej nieco bliżej i rozprawimy się z najpopularniejszymi mitami na temat „kanapek”.

Choć metoda kanapkowa jest uznawana za jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej komfortowych w noszeniu technik przedłużania, wciąż krąży wokół niej wiele mitów i nieporozumień. Czy naprawdę niszczy włosy? Czy jest widoczna? Czy nadaje się tylko dla gęstych pasm? Sprawdźmy. Oto najpopularniejsze mity na temat metody kanapkowej

Mit 1: Przedłużanie na kanapki niszczy włosy

Wiele kobiet obawia się, że przedłużanie włosów na kanapki zniszczy ich biologiczne pasma. Metoda kanapkowa jest jednak jedną z najbezpieczniejszych i najmniej inwazyjnych technik przedłużania i zagęszczania fryzury. Podczas zabiegu fryzjer nie używa wysokiej temperatury, a taśmy równomiernie rozkładają ciężar doczepów na większej powierzchni włosów. Skutkuje to mniejszym ryzykiem łamania się pasm czy ich wyrywania od nasady, co pozwala zachować zdrowy wygląd fryzury – nawet po zdjęciu przedłużeń.

Mit 2: Taśmy są widoczne

Jeśli wykonasz zabieg u doświadczonego w przedłużaniu metodą kanapkową stylisty, taśmy nie będą widoczne. Skutecznie przykryją je bowiem górne warstwy włosów. Co jednak ważne — wraz ze wzrostem biologicznych pasm, taśmy mogą się obniżać. A to niesie za sobą ryzyko, że staną się widoczne. Dlaczego tak ważne jest, aby raz na 4-6 tygodni odwiedzać fryzjera celem podciągnięciadopinek.

Mit 3: Metoda tape on jest droga

Metoda tape on nie należy do najtańszych, nie jest też jednak najdroższa. Raz założone dopinki mogą służyć nawet przez 20 miesięcy, co w długofalowej perspektywie — czyni zabieg atrakcyjniejszym dla portfela.

Mit 4: Przedłużanie włosów na kanapki nadaje się tylko do gęstych włosów

Przy pomocy kanapek można nie tylko przedłużyć, ale także zagęscić włosy. Ze względu na swoją delikatność ta technika jest szczególnie polecana także posiadaczkom cienkich i delikatnych pasm.

Mit 5: Przedłużanych włosów nie można wiązać ani stylizować

Profesjonalnie umieszczone na włosach taśmy nie są widoczne. Nawet jeśli zepniesz pasma w kok czy wysoki kucyk. Jeśli do przedłużania użyjesz naturalnych doczepów, będziesz mogła z powodzeniem suszyć je suszarką, prostować prostownicą czy kręcić lokówką. Pamiętaj jednak, że dopinki, w przeciwieństwie do biologicznych włosów nie mają źródła wewnętrznego nawilżania i szybciej tracą wilgoć. Przed wykonaniem zabiegu z użyciem wysokiej temperatury nałóż na doczepy preparat ochronny. Nie przekraczaj także zalecanych przez producentów temperatur urządzeń.

Źródło: https://besthair.pl/

Nietrzeźwa matka wiozła rowerem 13-miesięcznego syna

Nietrzeźwa matka wiozła rowerem 13-miesięcznego syna

I to w nocy, Na szczęście dziecku nic się nie stało, a matka zostanie przesłuchana i poniesie konsekwencje swojego czynu. O sprawie policjanci powiadomią sąd rodzinny.
Politechnika Lubelska znów najlepsza w Polsce. Wymyślają najwięcej

Politechnika Lubelska znów najlepsza w Polsce. Wymyślają najwięcej

Politechnika Lubelska nie pierwszy raz udowodniła, że w dziedzinie innowacji nie ma sobie równych. Według najnowszego rankingu Urzędu Patentowego RP. lubelska uczelnia zajęła pierwsze miejsce w kraju, wyprzedzając inne politechniki i uniwersytety techniczne.
Julia Piętakiewicz (pierwsza z prawej) w meczu z Orlenem Gdańsk zdobyła pierwsze gole w tym sezonie

Piłkarki Górnika Łęczna w niedzielę zagrają w Bielsku-Białej

Górnik Łęczna zaliczył bardzo dobry początek sezonu. W niedzielę o godz. 13 podopieczne Artura Bożyka zagrają na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała.
Brawurowa akcja policjantów na stawie. Dziecko i matki uratowane z wody

Brawurowa akcja policjantów na stawie. Dziecko i matki uratowane z wody

W czwartek doszło do groźnego zdarzenia na zbiorniku wodnym w Średnich Dużych w powiecie zamojskim. Łódka, na pokładzie której były dwie kobiety i 2,5-letnie dziecko, wywróciła się kilkadziesiąt metrów od brzegu. Jak się okazało, kobiety w ogóle nie powinny na nią wchodzić.

Na czym polega detoks alkoholowy? Sprawdź, jak przebiega pierwszy krok do trzeźwości!

Na czym polega detoks alkoholowy? Sprawdź, jak przebiega pierwszy krok do trzeźwości!

Organizm człowieka uzależnionego od alkoholu może zareagować na jego brak już po kilku godzinach. U niektórych osób pierwsze objawy abstynencji pojawiają się po zaledwie 6-8 godzinach od ostatniego kieliszka. Detoks alkoholowy stanowi kontrolowany proces medyczny, który pozwala bezpiecznie przejść przez ten trudny okres i rozpocząć drogę do trzeźwości. Choć bywa wymagający, właściwie przeprowadzony może zwiększyć szanse na skuteczne wyjście z uzależnienia.
Od czego zacząć projektowanie wnętrza? 5 kroków, które ułatwią każdy remont!

Od czego zacząć projektowanie wnętrza? 5 kroków, które ułatwią każdy remont!

Większość właścicieli mieszkań popełnia ten sam błąd, zaczynają od koloru ścian, a kończą na przepełnionych przestrzeniach, które wyglądają jak showroom meblowy. Projektowanie wnętrza wymaga systematycznego podejścia, które pozwoli uniknąć kosztownych pomyłek i stworzyć przestrzeń rzeczywiście dopasowaną do Twojego stylu życia. Rozważne planowanie każdego elementu sprawia, że efekt będzie zarówno funkcjonalny, jak i estetyczny.
Przedłużanie włosów metodą kanapkową to świetny sposób na metamorfozę wyglądu i odbudowanie pewności siebie. Dziś przyjrzymy się jej nieco bliżej i rozprawimy się z najpopularniejszymi mitami na temat „kanapek”.
