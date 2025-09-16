Bezprawne przetwarzanie danych w BO? Sąd zgodził się z prokuraturą

Ówczesna edycja BO w Białej Podlaskiej budziła wiele wątpliwości. Najpierw podnosiło je stowarzyszenie Orzechówek. Jego członkowie zauważyli, że na kartach brakowało informacji o kosztach projektów. Mieszkańcy kierowali petycje do urzędników w sprawie powtórki głosowania. A władze miasta uparcie twierdziły, że problemów nie widzą i wprowadziły zwycięskie projekty do uchwały budżetowej. Później kontrowersje budził projekt „odbetonowania”, za którym w istocie kryła się budowa nowego obiektu na cmentarzu, a współautorem pomysłu był Konrad Afaltowski. Wówczas był prezesem miejskiej spółki, która tą nekropolią administruje.

Nieprawidłowości mogło być więcej, o czym w grudniu 2023 roku na sesji rady miasta poinformował kierownik referatu przedsiębiorczości. – W ostatnim dniu głosowania, radny i jeden z autorów projektu udostępnił swój adres IP z którego oddano ponad 200 głosów. Okoliczności wskazują, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa – stwierdził wówczas Andrzej Kozłowski, zapowiadając zgłoszenie sprawy do organów ścigania.

Tak też się stało. 5 stycznia 2024 roku urzędnicy skierowali na komendę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Policja następnie przekazała materiały bialskiej prokuraturze, która prowadziła postępowanie w kierunku naruszenia art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych. W myśl przepisu „kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch". Jednak, że 31 grudnia ubiegłego roku śledczy umorzyli dochodzenie w tej sprawie, nie dopatrując się przestępstwa.

Zaś 20 lutego tego roku ratusz złożył zażalenie na taką decyzję. Bialski sąd informował „wszystkich pokrzywdzonych” o posiedzeniu. „Przedmiotem sprawy będzie rozpoznanie zażalenia prezydenta miasta Biała Podlaska na postanowienie prokuratora rejonowego w Białej Podlaskiej (…) dotyczące umorzenia dochodzenia w sprawie zaistniałego w nieustalonym miejscu i czasie, nie później jednak niż w dniu 10 września 2023 roku, bez uprawnienia pozyskania danych osobowych ustalonej grupy osób w postaci ich imienia i nazwiska oraz daty urodzenia, a następnie przetwarzania tych danych w sieci internet poprzez oddanie z ich użyciem głosów nad budżetem obywatelskim miasta Biała Podlaska na rok 2024”.

15 września Sąd Rejonowy postanowił utrzymać w mocy decyzję prokuratury o umorzeniu dochodzenia. - Na postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia - słyszymy w biurze prasowym Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przypomnijmy, że w międzyczasie rada zmieniła zasady budżetu obywatelskiego, tak by były bardziej transparentne.