Dwie instytucje kultury i sportu dostały toyoty prosto z salonu

O takim prezencie chyba marzy każdy. Dwie instytucje z Białej Podlaskiej otrzymały toyoty C-HR prosto z salonu.
Nowe auta mają „być solidnym wsparciem w działaniach” Bialskiego Centrum Kultury, a więc miejskiej jednostki kulturalnej i klubu MKS Podlasie.
„To wyjątkowy gest partnerstwa, dzięki któremu BCK zyskało nie tylko nowy samochód, ale także solidne wsparcie w realizacji swoich działań kulturalnych. Hasło „Toyota dla bialskiej kultury" nabiera dziś szczególnego znaczenia” - pochwaliła się instytucja w mediach społecznościowych. Drugi samochód trafił do MKS Podlasie, którego głównym sponsorem jest miasto. „Cieszymy się, że możemy być dumnym partnerem motoryzacyjnym lokalnej kultury i sportu”- przekazuje salon Toyoty przy ulicy Piłsudskiego w Białej Podlaskiej.
W zależności od rodzaju silnika, ceny tego modelu zaczynają się 157 tys. zł w salonie.