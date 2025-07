Po roku prac Sidorska z nowym rondem już gotowa. Kolejny odcinek u projektanta

To jedna ze strategicznych miejskich arterii, przy której mieści się wiele firm, a także Straż Pożarna czy Akademia Bialska. Prace na odcinku od skrzyżowania z ulicą Torową do ulicy Kąpielowej ruszyły w ubiegłoroczne wakacje. – Przebudowaliśmy spory odcinek wraz z budową ronda turbinowego – zaznacza prezydent Michał Litwiniuk (PO). Rondo powstało na skrzyżowaniu z aleją Jana Pawła. Również fragment alei do ulicy Parkowej doczekał się remontu. - W międzyczasie zwiększyliśmy zakres inwestycji o budowę kanału deszczowego od ulicy Kościuszki do Parkowej. Poza tym, trzeba było kompleksowo przebudować sieci, a tych na Sidorskiej nie brakuje, m.in. są to sieci elektryczne, kable teletechniczne. Magistrale ciągną się w stronę Czosnówki- podkreśla Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w ratuszu.

Na 15-milionową inwestycję miasto pozyskało 5 mln zł rządowego dofinansowania. – Wiemy, że programy na rozwój lokalnych dróg najbardziej interesują samorządowców, zwłaszcza w województwie lubelskim. W tym roku na ten cel mamy 260 mln zł do rozdania. Spodziewamy się oszczędności i dzięki temu kolejne projekty z listy rezerwowej będą realizowane- zapowiedział w Białej Podlaskiej wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

W sierpniu ma ruszyć ponowny nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Biała Podlaska też szykuje się, by aplikować. Ale nie będzie to dotyczyć kolejnego odcinka ulicy Sidorskiej. – Czekamy na dokumentację projektową fragmentu od ulicy Kąpielowej do Włoskiej. Poza tym, zmieniły się zasady naboru i oprócz dokumentacji trzeba też złożyć pozwolenie na budowę- tłumaczy naczelnik Tychmanowicz. W jej ocenie, kolejny odcinek ulicy Sidorskiej przebudowy doczeka się w przyszłym roku.

Z kolei, pod koniec wakacji do użytku oddana ma zostać ulica Kościuszki. A obecnie w remoncie są m.in. ulice Twarda, Ceglana i druga część ulicy Podleśnej.

Za przebudowę ulicy Sidorskiej odpowiadały bialskie firmy Tre-Drom i Budomex. W 2022 roku wyremontowano końcówkę tej wylotówki, od rogatek miasta do alei Solidarności.