Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 12 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Biała Podlaska

Dzisiaj
7:04
Strona główna » Biała Podlaska

Polska zamknęła do odwołania przejścia graniczne z Białorusią

Autor: Zdjęcie autora PAP
Udostępnij A A
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podczas konferencji prasowej przy polsko-białoruskim przejściu granicznym w Terespolu, w nocy z 11 na 12 bm.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podczas konferencji prasowej przy polsko-białoruskim przejściu granicznym w Terespolu, w nocy z 11 na 12 bm. (fot. PAP/Wojtek Jargiło )

Od północy w czwartek wszystkie przejścia graniczne z Białorusią są zamknięte do odwołania. Zawieszony jest ruch w obu kierunkach. Szef MSWiA Marcin Kierwiński w Terespolu podkreślił, że ruch zostanie wznowiony tylko wtedy, gdy bezpieczeństwo Polaków będzie w pełni zagwarantowane.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Zamknięcie wszystkich przejść granicznych z Białorusią zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Jak tłumaczył, ma to związek z rozpoczynającymi się w piątek agresywnymi ćwiczeniami rosyjsko-białoruskimi „Zapad-2025”.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podczas konferencji prasowej o północy w Terespolu powiedział, że manewry te są wymierzone wprost „w Polskę, w Unię Europejską”.

- Dodatkową kwestią pokazującą te agresywne zachowanie jest to, co wydarzyło się dwie noce temu nad polskim niebem – powiedział Kierwiński. Stwierdził, że decyzję o zamknięciu granic „należy oceniać w kategoriach zapewnienia bezpieczeństwa”.

Zawieszenie ruchu granicznego z Republiką Białorusi obowiązuje w obu kierunkach – wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Dotyczy zarówno transportu samochodowego, jak i pociągów towarowych.

Kierowcy samochodów osobowych nie przekroczą granicy na przejściu drogowym Terespol-Brześć, natomiast kierowcy pojazdów ciężarowych - przejścia drogowego Kukuryki-Kozłowiczy. Zamknięte zostały również trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.

- Ten ruch zostanie wznowiony, ale tylko wtedy, gdy będziemy pewni, że bezpieczeństwo Polaków jest zagwarantowane, że nie grożą nam żadne prowokacje, nie grożą nam żadne agresywne zachowania. Oczywiście, że ze względu na kwestie gospodarcze zrobimy wszystko, aby ten okres zamknięcia był jak najkrótszy. Ale decyzja, którą podpisałem, decyzja o zamknięciu przejść granicznych, to jest decyzja bez podania okresu, decyzja do odwołania - powiedział Kierwiński.

- Będziemy na bieżąco analizować sytuację i ewentualnie podejmować decyzję o przywróceniu tego ruchu granicznego - podkreślił.

Jak stwierdził, ostatnie godziny funkcjonowania przejść polsko-białoruskich przebiegały spokojnie, bez „złych intencji”.

Szef MSWiA powiedział, że wszystkie resorty mają przygotować ewentualne zestawienie potencjalnych strat poniesionych przed przedsiębiorców.

- I na podstawie tego, jakie te straty będą, na podstawie tego jak długo będzie trwało zamknięcie granicy, będziemy podejmować decyzję o ewentualnym wsparciu dla poszczególnych branż przemysłu - podkreślił Kierwiński. Dodał, że „to są decyzje, które przed nami”.

Minister był też pytany przez dziennikarzy o tych przewoźników, którzy twierdzą, iż nie zdążyli dojechać do granicy przed jej zamknięciem, uważając, że czasu było za mało. Kierwiński odpowiedział jednak, że decyzja o zamknięciu została ogłoszona we wtorek, czyli 2,5 dnia wcześniej, co dawało wystarczający czas na dostosowanie planów. Zaznaczył, że granica jest obecnie zamknięta i przez najbliższe dni pozostanie nieczynna, a przewoźnicy muszą korzystać z innych, alternatywnych przejść.

Szef MSWiA odpowiedział też na pytanie mediów o możliwość przedłużenia kontroli na granicy z Niemcami. Zapowiedział, że decyzja zostanie podjęta po 15 września. – Z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że te kontrole zostaną przedłużone – zastrzegł.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie czasowego zawieszenia ruchu granicznego na przejściach z Białorusią opublikowano w środę w Dzienniku Ustaw. Resort informował, że zamknięcie przejść granicznych zacznie obowiązywać od północy 12 września br.

W uzasadnieniu MSWiA podkreśliło, że „całkowite zawieszenie ruchu granicznego na przejściach granicznych będzie stanowić jasny sygnał o polskiej gotowości do podjęcia radykalnych działań w przypadku pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa na granicy”.

Resort wyjaśnił, że ze względu na ryzyko przedłużenia manewrów wojskowych „Zapad-2025”, zawieszenie ruchu granicznego zostanie odwołane dopiero po ich zakończeniu.

„Zawieszenie ruchu granicznego z Białorusią pozwoli jednocześnie na wykorzystanie sił Straży Granicznej w większym stopniu do monitorowania granicy pod kątem nielegalnej migracji, co przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa RP w kontekście możliwych prób nielegalnego przekraczania granicy przez osoby mogące potencjalnie stwarzać zagrożenie, np. z uwagi na związki z organizacjami o charakterze terrorystycznym, czy zaangażowanie w działalność sabotażową na terytorium Polski” - dodał resort.

W manewrach „Zapad-2025”, które zaplanowano w terminie od 12 do 16 września, oficjalnie ma wziąć udział 13 tys. żołnierzy. Inspektor generalny niemieckiej Bundeswehry Carsten Breuer powiedział w ubiegły poniedziałek, że w ćwiczeniach weźmie udział 13 tys. ludzi na Białorusi i 30 tys. w Rosji. Mniejsze szacunki podawali przedstawiciele władz litewskich - do 30 tys. wojskowych białoruskich i rosyjskich. Breuer stwierdził, że nie ma oznak, by pod przykrywką ćwiczeń „Zapad-2025” przygotowywany był atak na terytorium NATO, ale zapowiedział, że siły niemieckie, jak i NATO, zachowają czujność.

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę nad ranem, że bezzałogowce wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Polski w trakcie rosyjskiego ataku na cele na Ukrainie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, oświadczył, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.(PAP)

 

 

 

Obradował zespół zarządzania kryzysowego. Dron ze styropianu

Obradował zespół zarządzania kryzysowego. Dron ze styropianu

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przemawiał podczas posiedzenia Sejmu w Warszawie, 11 bm. Szef MON przedstawił informację nt. naruszenia przez rosyjskie bezzałogowce przestrzeni powietrznej terytorium RP

Drony nad Polską. Dzień po rosyjskiej prowokacji

Wojska Obrony Terytorialnej w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń, 10 bm

Kolejny dron znaleziony w miejscowości Przymiarki, pow. biłgorajski. To już 10 rosyjski bezzałogowiec

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
granica dron granica terespol granica polsko-białoruska

Pozostałe informacje

Po porażce z NETLAND MKS Kalisz, już w piątek wieczorem zagrają w Gdańsku z PGE Wybrzeżem

Ważny mecz Azotów Puławy w Gdańsku

W trzeciej kolejce Azoty Puławy zagrają na wyjeździe z PGE Wybrzeżem Gdańsk. Pierwszy gwizdek w piątek, o godzinie 18
Skoki na rowerze i gra w kosza. Coś nowego dla młodzieży

Skoki na rowerze i gra w kosza. Coś nowego dla młodzieży

Na otwarcie tego toru z pewnością czeka wielu młodych mieszkańców Białej Podlaskiej. Przy ulicy Świerkowej powstał dirt park. W poniedziałek sporo będzie się tam działo.
Będą leczyć laserem. Chełmski szpital z nowoczesnym sprzętem do urologii
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Będą leczyć laserem. Chełmski szpital z nowoczesnym sprzętem do urologii

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie dołączył do grona ośrodków medycznych na europejskim poziomie. Wszystko za sprawą zakupu nowoczesnego lasera holmowego, który pozwala na małoinwazyjne leczenie kamicy nerkowej i wkrótce – przerostu prostaty.

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Od 13 do 19 września Lublin po raz kolejny stanie się stolicą nauki. W tym roku głównym organizatorem wydarzenia jest Politechnika Lubelska. O szczegółach możecie usłyszeć w dzisiejszym odcinku programu Dzień Wschodzi.

Dzisiaj startuje XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

Dzisiaj startuje XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

W piątek i sobotę zostanie rozegrany XV Memoriał Zdzisława Niedzieli. Dla kibiców będzie to pierwsza okazja, aby zobaczyć nową odsłonę PGE Startu Lublin.
Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję w Zamościu odbyło się w środę, 10 września

Veolia startuje z projektem Rubin i rozpoczyna dekarbonizację ciepłowni w Zamościu

Nie węgiel i nie odpady. Ciepło w Zamościu z biomasy i gazu. Veolia Wschód zainaugurowała w środę (10 września) w Zamościu projekt Rubin – inwestycję, która doprowadzi do dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego.
Motor w niedzielę zagra z beniaminkiem, który lubi wyjazdy

Motor w niedzielę zagra z beniaminkiem, który lubi wyjazdy

Przerwa reprezentacyjna za nami, czas wrócić na ligowe podwórko. Motor Lublin w niedzielę sprawdzi formę beniaminka – Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Początek spotkania już o godz. 12.15.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podczas konferencji prasowej przy polsko-białoruskim przejściu granicznym w Terespolu, w nocy z 11 na 12 bm.

Polska zamknęła do odwołania przejścia graniczne z Białorusią

Od północy w czwartek wszystkie przejścia graniczne z Białorusią są zamknięte do odwołania. Zawieszony jest ruch w obu kierunkach. Szef MSWiA Marcin Kierwiński w Terespolu podkreślił, że ruch zostanie wznowiony tylko wtedy, gdy bezpieczeństwo Polaków będzie w pełni zagwarantowane.
Na inaugurację nowego sezonu świdniczanie przegrali w Jaworznie z MCKiS 1:3

PZL Leonardo Avia Świdnik gorsza od MCKiS Jaworzno

Na inaugurację nowego sezonu PZL Leonardo Avia Świdnik przegrała na wyjeździe z MCKiS Jaworzno 1:3
Wojska Obrony Terytorialnej w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń, 10 bm

Kolejny dron znaleziony w miejscowości Przymiarki, pow. biłgorajski. To już 10 rosyjski bezzałogowiec

O kolejnym rosyjskim dronie zawiadomił rolnik z miejscowości Przymiarki około dwie godziny temu. Służby już są na miejscu.
Zimowe loty z Lublina do Egiptu. Nowy kierunek w siatce połączeń lotniska

Zimowe loty z Lublina do Egiptu. Nowy kierunek w siatce połączeń lotniska

Port Lotniczy Lublin uruchamia pierwsze w swojej historii zimowe połączenie czarterowe. Od 22 grudnia 2025 roku pasażerowie będą mogli raz w tygodniu polecieć bezpośrednio do Sharm el-Sheikh – jednego z najpopularniejszych kurortów nad Morzem Czerwonym.
Maria Prieto O'Mullony (w środku) została MVP czwartkowej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin we własnej hali pewnie pokonał TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz

W czwartkowym meczu w hali Globus emocje były obecne głównie w pierwszej połowie. Były one spowodowane, że tak naprawdę do końca nie było wiadomo w jakim składzie pojawi się w Lublinie TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz. Dla tego nowego tworu było to bowiem otwarcie sezonu i pierwszy występ po przenosinach klubu z Chorzowa do Kalisza.
Budżet 2026 – Lublin stawia na usługi publiczne i kulturę

Budżet 2026 – Lublin stawia na usługi publiczne i kulturę

Opublikowano założenia do budżetu na 2026 rok. Miasto wspomina m.in. o inwestycjach związanych z Europejską Stolicą Kultury 2029, rewitalizacji parków, inwestycjach drogowych czy remoncie stadionu przy Al. Zygmuntowskich.
To już w niedzielę (14 września) plac Niepodległości w Chełmie zamieni się w wielką arenę motoryzacyjno-muzyczną

Chełm na wysokich obrotach. Silniki, adrenalina i rapowy wieczór na Placu Niepodległości

14 września Chełm stanie się areną, w której huk silników spotka się z mocą rapowych brzmień. „Chełm mnie kręci” powraca w wielkim stylu, serwując mieszkańcom dzień pełen adrenaliny i muzycznych uniesień.

Las Rejkowizna – nie będzie „siekierezady”

Las Rejkowizna – nie będzie „siekierezady”

To już pewne. Dopóki nie będzie kompromisu w sprawie sporu o las Rejkowizna – nie będzie wielkiej wycinki. A kompromis wydaje się być coraz bliższy, zwłaszcza po kolejnym spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy z leśnikami.

Najnowsze
Po porażce z NETLAND MKS Kalisz, już w piątek wieczorem zagrają w Gdańsku z PGE Wybrzeżem

09:53 Ważny mecz Azotów Puławy w Gdańsku

09:45

Skoki na rowerze i gra w kosza. Coś nowego dla młodzieży

09:27

Będą leczyć laserem. Chełmski szpital z nowoczesnym sprzętem do urologii

08:45

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

08:25

Dzisiaj startuje XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

08:02

Veolia startuje z projektem Rubin i rozpoczyna dekarbonizację ciepłowni w Zamościu

07:07

Motor w niedzielę zagra z beniaminkiem, który lubi wyjazdy

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Po porażce z NETLAND MKS Kalisz, już w piątek wieczorem zagrają w Gdańsku z PGE Wybrzeżem

Ważny mecz Azotów Puławy w Gdańsku

Skoki na rowerze i gra w kosza. Coś nowego dla młodzieży

Skoki na rowerze i gra w kosza. Coś nowego dla młodzieży

Będą leczyć laserem. Chełmski szpital z nowoczesnym sprzętem do urologii

Będą leczyć laserem. Chełmski szpital z nowoczesnym sprzętem do urologii

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Dzisiaj startuje XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

Dzisiaj startuje XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję w Zamościu odbyło się w środę, 10 września

Veolia startuje z projektem Rubin i rozpoczyna dekarbonizację ciepłowni w Zamościu

Po porażce z NETLAND MKS Kalisz, już w piątek wieczorem zagrają w Gdańsku z PGE Wybrzeżem

Ważny mecz Azotów Puławy w Gdańsku

Skoki na rowerze i gra w kosza. Coś nowego dla młodzieży

Skoki na rowerze i gra w kosza. Coś nowego dla młodzieży

Będą leczyć laserem. Chełmski szpital z nowoczesnym sprzętem do urologii

Będą leczyć laserem. Chełmski szpital z nowoczesnym sprzętem do urologii

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Dzisiaj startuje XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

Dzisiaj startuje XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję w Zamościu odbyło się w środę, 10 września

Veolia startuje z projektem Rubin i rozpoczyna dekarbonizację ciepłowni w Zamościu

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
galeria
film

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Nadchodzi jesień
film

Nadchodzi jesień

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

film
Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów