Poprzedni kapitan odszedł na emeryturę. Nowy dyrektor więzienia to też kapitan

Długo nie trwała dyrektorska kariera kapitana Kielaka w bialskim więzieniu, bo objął to stanowisko w marcu 2024 roku. Wcześniej był tu zastępcą. A 26 września oficjalnie przeszedł na emeryturę.

Ze służbą więzienną był związany od 2005 roku. - Dał się poznać jako funkcjonariusz sumienny, zaangażowany i oddany służbie. Jego profesjonalizm i postawa były wielokrotnie doceniana. Został odznaczony brązową i srebrną odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz złotą odznaką „Za zasługi dla więziennictwa” - przypomina młodszy chorąży Małgorzata Łaska, rzeczniczka ZK.

A już 30 września decyzją dyrektora generalnego Służby Więziennej do pełnienia obowiązków szefa bialskiego więzienia delegowano kapitana Adriana Małeckiego. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w Areszcie Śledczym w Lublinie, w dziale ochrony. Później, pracował w ZK w Hrubieszowie na różnych stanowiskach. A od 10 sierpnia 2023 roku był zastępcą dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Kapitan Małecki skończył Szkołę Oficerską Służby Więziennej.

Zakład Karny w Białej Podlaskiej to najstarsza jednostka penitencjarna na Lubelszczyźnie. Powstała w 1898 roku. Niedawno rozbudowano tu poddasze jednego z budynków. Przybyło dzięki temu miejsc na oddziale terapeutycznym dla uzależnionych od alkoholu, który istnieje tu od 2004 roku. Skazani kierowani są tu na 3-miesięczne programy psychoterapii uzależnienia od alkoholu z różnych stron Polski.

Bialski zakład karny dysponuje w sumie miejscami dla 270 osadzonych.