Teraz gruntowe, wkrótce asfaltowe. Ale najpierw dwie drogi trzeba zamknąć

Na te dwie inwestycje gmina Biała Podlaska pozyskała dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace właśnie ruszają. Ale zanim pojawi się nowa nawierzchnia, obie drogi trzeba zamknąć.

Ulica Bajeczna w Grabanowie od 30 lipca do połowy grudnia będzie nieprzejezdna od skrzyżowania z drogą powiatową do granic miasta, czyli do ulicy Powstańców.

W podobnym terminie zamknięta będzie 800-metrowa droga w Sławacinku Starym, począwszy od skrzyżowania z krajową dwójką. Gmina liczy, że docelowo, nowa asfaltowa trasa odciąży pobliskie, ruchliwe skrzyżowanie na DK2.

Za roboty odpowiada bialskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. „Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość. Efektem tych prac będą nowe drogi dla wszystkich mieszkańców i użytkowników ruchu” - podkreśla samorząd. Na budowę nowej drogi w Sławacinku gmina pozyskała blisko 600 tys. zł dofinansowania, a całość szacowana jest na ponad 1,2 mln zł. Zaś w przypadku ulicy Bajecznej dotacja wyniosła ponad 1 mln zł, a inwestycja ma kosztować ponad 2,1 mln zł.

Obecnie trwają też roboty drogowe między innymi w Porosiukach, Worońcu i Cełujkach. A niedawno zakończyła się budowa kilku ulic w Rakowiskach.