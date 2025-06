Unia dokłada do A2. W tym roku kierowcy pojadą autostradą z Siedlec do Białej Podlaskiej

Rewolucja w Chełmiance. Aż 14 piłkarzy odchodzi

Nowy trener i wychodzi na to, że zupełnie nowa drużyna. W kadrze Chełmianki dojdzie do prawdziwej rewolucji. Biało-zieloni do tej pory podziękowali aż 14 piłkarzom.