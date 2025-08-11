Za 13 koni kupcy zapłacili 1 mln 331 tys. euro. Komentarze po aukcji Pride of Poland 2025

Podczas niedzielnej aukcji Pride of Poland na 15 wystawionych koni udało się sprzedać 13 z nich za 1 mln 331 tys. euro. Wszystkie ze stadnin państwowych. Najdroższa okazała się, typowana jako faworytka, Adelita, czyli 11- letnia klacz z Janowa Podlaskiego. Kupiec ze Szwajcarii nabył ją za 430 tys. euro.

– Cieszą nas wyniki samej aukcji i przebieg Dni Konia Arabskiego. Do Janowa powróciło wielu kupców, którzy przez lata byli tu nieobecni. To ogromny postęp - mówił tuż po licytacji Henryk Smolarz, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który nadzoruje stadniny. To on zaprosił do współpracy zwolnionych w 2016 roku przez rząd PiS doświadczonych i cenionych fachowców, Marka Trelę, Jerzego Białoboka i Annę Stojanowską. Ta ostatnia jest obecnie doradczynią w KOWR. W niedzielę prowadziła aukcję razem z Erikiem Blaakiem.

– Polska hodowla ma się dobrze, o czym świadczą opinie międzynarodowych sędziów, którzy oceniali konie podczas czempionatów. Dostrzegają oni powrót do dawnej tradycji polskiej hodowli, stawianej na świecie jako wzór- podkreśla Stojanowska. – Polskie konie mają się tu znakomicie, są dobrze zaopiekowanie i wypielęgnowane. Mamy nadzieję, że to przełoży się na kolejne lata - zaznacza ekspertka. Jej zdaniem, wynik Pride of Poland jest zadowalający. – Klacz Adelitę poprzednia ekipa próbowała sprzedać dwukrotnie podczas aukcji, ale cena nie zbliżała się nawet do połowy tej, którą osięgnęła teraz. Przez ten czas, klacz zostawiła w Polsce źrebięta, wygrała pokazy i teraz był właściwy moment na jej sprzedaż- komentuje Stojanowska.

Przy wyborze aukcyjnych koni doradzał też Marek Trela, były, wieloletni prezes janowskiej stadniny. – Średnia cena za konia wyniosła ok. 100 tys. euro. To wynik, z którego możemy się cieszyć. To świadczy o tym, że do Janowa przyjechali hodowcy, którzy nam zaufali i uwierzyli, że aukcja będzie uczciwa- uważa. W jego ocenie, obecnie janowska aukcja pozwala na rozpoznanie rynku. -Jest takim probierzem, a to wygląda obiecująco na przyszłość. Oczywiście trudno się spodziewać natychmiastowej poprawy po tych latach niekompetencji i przeróżnych błędów. Naprawę potrzeba wielu lat, a nawet dziesięcioleci, by hodowla wróciła na właściwe tory. To wymaga dalekiego planowania, należy myśleć o kilku generacjach do przodu. Ale cieszę się, że obecnie w stadninach pracują fachowcy- podkreśla Trela.

>>> Relacja z aukcji Pride of Poland 2025 <<<

Drugi najlepszy wynik aukcji uzyskała El Medida z Michałowa, którą hodowca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wylicytował za 350 tys. euro. Pozostałe sprzedane konie trafią na Łotwę, do USA, Polski i Belgii. – Mówiliśmy już wcześniej, że naszym celem jest odbudowa wizerunku polskiej hodowli i dobrego imienia stadnin. I w tym kierunku idziemy. Cieszy nas też, zainteresowanie końmi arabskimi odbudowuje się w Europie- zaznacza jeszcze Smolarz.

W poniedziałek (11 sierpnia) odbędzie się jeszcze aukcja Summer Sale, na której będzie można wybierać spośród 28 koni. W tym przypadku, ceny już niekoniecznie są takie zawrotne, jak podczas głównej aukcji.

Podczas ubiegłorocznej Pride of Poland, na 18 wystawionych koni, sprzedano 10 za łączną kwotę 637 tys. euro. Najdroższa okazała się Zigi Zana, klacz z Michałowa. Kupiec z Belgii wylicytował ją za 145 tys. euro. Problem w tym, że michałowska stadnina nie doczekała się zapłaty, chociaż nabywca obiecywał, że to zrobi. Ostatecznie, klacz została w Polsce.