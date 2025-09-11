Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Chełm

Chełm

Chełm na wysokich obrotach. Silniki, adrenalina i rapowy wieczór na Placu Niepodległości

Autor: KamPom
To już w niedzielę (14 września) plac Niepodległości w Chełmie zamieni się w wielką arenę motoryzacyjno-muzyczną
To już w niedzielę (14 września) plac Niepodległości w Chełmie zamieni się w wielką arenę motoryzacyjno-muzyczną (fot. Miasto Chełm/fb)

14 września Chełm stanie się areną, w której huk silników spotka się z mocą rapowych brzmień. „Chełm mnie kręci” powraca w wielkim stylu, serwując mieszkańcom dzień pełen adrenaliny i muzycznych uniesień.

Po ubiegłorocznym sukcesie impreza wraca na Plac Niepodległości by od godziny 14:00 przyciągnąć wszystkich spragnionych mocnych wrażeń. Organizatorzy zadbali o program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Publiczność zobaczy widowiskowe pokazy Freestyle Motocross w wykonaniu ekipy Freestyle Family, efektowne przejazdy w strefie sportów samochodowych z Mariuszem Stecem i Pawłem Hurko oraz imponujące rowerowe show Piotra Bielaka. Dodatkowych emocji dostarczą pokazy strongmanów, a w specjalnej strefie bezpieczeństwa będzie można sprawdzić swoją wiedzę i refleks. Rodziny z dziećmi czeka natomiast pełna smaku i zabawy strefa Chill & Grill.

Wieczorem na Placu Niepodległości zapłonie scena. O godzinie 19:00 wystąpi Polska Wersja, a już o 20:30 publiczność porwie legendarny duet Peja Slums Attack (Peja & DJ Decks). To koncert, który – jak zapowiadają organizatorzy – przejdzie do historii chełmskich wydarzeń muzycznych.

Całość poprowadzi Łukasz Byśkiniewicz, kierowca rajdowy i dziennikarz, który zadba, by tempo tego dnia ani na chwilę nie spadło.

„Chełm mnie kręci” to nie tylko impreza motoryzacyjno-muzyczna – to święto miasta, które łączy pokolenia i pokazuje, że pasja do adrenaliny i dobrej muzyki może stworzyć niezapomniany klimat.

Program wydarzenia, które rozgrzeje chełmian już w najbliższą niedzielę
Chełm motoryzacja koncert koncerty motocross Urząd Miasta Chełm Polska Wersja freestyle Peja

