Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”

Motoryzacyjne show, powietrzne akrobacje motocyklistów i koncerty rapowych gwiazd – tak wyglądała druga edycja wydarzenia „Chełm mnie kręci”, która odbyła się w niedzielę, 14 września, na Placu Niepodległości w Chełmie.
Uczestnicy mogli zobaczyć pokazy Freestyle Motocross w wykonaniu Freestyle Family, show rowerowe Piotra Bielaka oraz popisy mistrzów sportów samochodowych, m.in. Mariusza Steca i Pawła Hurko. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy strongmanów i konkursy z nagrodami.
Na Placu stanęła strefa wystawowa z klasykami, autami sportowymi i tuningowanymi, a także food trucki i strefa rodzinna Chill & Grill z atrakcjami dla dzieci.
Wieczorem scena należała do muzyki. Polska Wersja oraz Peja Slums Attack (Peja & DJ Decks) przyciągnęli liczną publiczność, która mimo deszczu bawiła się do późnych godzin.