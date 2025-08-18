Motocyklista bez uprawnień, za to po alkoholu, Jazda skończyła się na drzewie

Motocyklista trafił do szpitala, a policjanci ustalili, miał ponad promil alkoholu, że nie miał uprawnień, a sam motocykl nie był dopuszczony do ruchu.
W niedzielę (17 sierpnia) wieczorem dyżurny komendy miejskiej w Chełmie dostał zgłoszenie o wypadku drogowym w Trościance (gmina Wojsławice).
Już na miejscu policjanci ustalili wstępnie, że kierujący crossowym motocyklem 22-latek stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
Z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie.
Policjanci ustalili też, że motocykl nie był dopuszczony do ruchu, a motocyklista nie posiadał uprawnień do kierowania tego typu pojazdami.