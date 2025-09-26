Odszedł dobry duch Chełmianki. Janusz Oleszkiewicz miał 75 lat

Przez ponad dwie dekady swoją energię, czas i serce oddawał futbolowi. Najpierw w UKS-ie Niedźwiadek Chełm, a później – już na stałe – w Chełmiance. To on organizował mecze, wspierał trenerów i zawodników, a dla młodych piłkarzy był kimś więcej niż tylko kierownikiem. Był mentorem, przyjacielem, a przede wszystkim – pasjonatem piłki nożnej.

Jego obecność wykraczała poza linię boczną boiska. Zasiadał w Wydziale Dyscypliny Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, aktywnie angażował się w rozwój lokalnego sportu i zawsze służył pomocą tym, którzy jej potrzebowali.

„Zawsze zaangażowany, skromny, oddany klubowi i chełmskiej piłce. Zasiadał w Wydziale Dyscypliny Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (obecnie Lubelski Związek Piłki Nożnej o. Chełm). Wielki fanatyk piłki nożnej. Niech spoczywa w pokoju" – tak pożegnali go działacze Chełmianki w specjalnym wpisie w mediach społecznościowych.

Dla wielu pozostanie symbolem piłkarskiej pasji, która nie zna wieku ani granic. Chełmianka straciła kierownika, ale przede wszystkim – swojego „dobrego ducha”.