"Państwo" Betonowscy i Cementowscy. Ptasi celebryci z Chełma

W 2011 roku w Cementowni w Chełmie zawisły pierwsze budki lęgowe dla pustułek, od tego czasu projekt został rozbudowany i objął swoim zasięgiem również cementownię w Rudnikach. Obecnie na terenie zakładów Cemex zamontowanych jest łącznie 14 budek lęgowych, z czego sześć w Chełmie.

W wybranych skrzyniach lęgowych zainstalowano kamery z transmisją internetową prowadzoną na żywo, pokazującą wydarzenia z życia w gniazdach. W Chełmie można oglądać losy Rodziny Betonowskich i Cementowskich. Opiekę nad sokołami sprawuje ornitolog dr Bartosz Janic z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Kolejny rok monitoringu gniazd w zakładach Cemex przyniósł nowe obserwacje. Sezon lęgowy 2023 rozpoczął się w cementowniach wraz z początkiem kwietnia. Pierwsze jajo w Chełmie pojawiło się u rodziny Betonowskich 27 kwietnia. Wkrótce do lęgów dołączyły również sokoły z innych budek w obu lokalizacjach. Łącznie w ubiegłym roku zakłady Cemex opuściły 23 młode ptaki. Zaobrączkowano pisklęta z siedmiu rodzin, co jest rekordowym jak dotąd wynikiem dla firmy. Od wybranej grupy piskląt pobrano dodatkowo materiał genetyczny do badań.

Interesujących informacji dostarczył również podgląd z kamer. Monitoring, prowadzony przez Zespół Ochrony Środowiska Cemex, wsparli w 2023 r. internauci biorący udział w konkursie „Podpatrzone u pustułek!” na uwiecznienie najciekawszych scen z gniazd.

– Zorganizowany konkurs nie dotyczył jedynie obserwacji z budek lęgowych Cemex, objął również streamingi – mówi Monika Wosik, dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Cemex Polska. – Bardzo nas to cieszy, ponieważ troska o środowisko naturalne jest naszym wspólnym celem, a edukacja ekologiczna i zwiększanie wrażliwości przyrodniczej to jeden z nieodłącznych elementów tego procesu – dodaje.

Wśród nadesłanych prac największą popularnością cieszyły się sceny karmienia. Internauci udokumentowali m. in. przyniesioną do budki jaszczurkę, zmagania pisklaka ze zbyt dużym kawałkiem dostarczonego przez rodziców pokarmu oraz potyczki o pożywienie między pustułkami zamieszkującymi sąsiednie gniazda.