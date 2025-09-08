Ponad 5 mln złotych dla chełmskiej uczelni. Budynek przy Wojsławickiej zmieni się nie do poznania

Chełmska uczelnia znalazła się w gronie beneficjentów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznało jej dotację celową – pierwsze 200 tys. zł trafi na konto akademii już w przyszłym roku. Łącznie projekt opiewa na kwotę przekraczającą 5 mln zł.

Modernizacja obejmie ponad 1,5 tys. mkw powierzchni dydaktycznej. Przebudowa dotyczyć będzie nie tylko samego wnętrza obiektu, ale także terenu zewnętrznego wraz z nowym ogrodzeniem działki. Budynek o łącznej powierzchni ponad 2 tys. mkw pełni dziś rolę siedziby Instytutu Nauk Medycznych, Instytutu Nauk Rolniczych oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych.

– Modernizacja budynku przy ul. Wojsławickiej 8b to inwestycja w jakość kształcenia i komfort pracy całej społeczności akademickiej. Dzięki wsparciu Ministerstwa stworzymy nowoczesną przestrzeń dla nauki, badań i współpracy – podkreśla prof. ucz. dr Beata Fałda, rektor PANS w Chełmie.

Dla studentów kierunków takich jak pielęgniarstwo, filologia, rolnictwo czy stosunki międzynarodowe przebudowa oznacza lepsze warunki do zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności. Dla uczelni – kolejny krok w umacnianiu swojej pozycji jako nowoczesnego ośrodka akademickiego w regionie.

Prace modernizacyjne potrwają dwa lata i zakończą się w 2027 roku. Ich efektem będzie wyższy standard nauczania, większa dostępność obiektu oraz infrastruktura odpowiadająca potrzebom współczesnej edukacji.