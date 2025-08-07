Port bez morza, ale z dużym potencjałem. Szansa na nowe szlaki handlowe

Wielu mieszkańców regionu może jeszcze nie zdawać sobie sprawy z wagi decyzji, jaka zapadła na ostatniej sesji Rady Gminy Chełm. Podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla terenów o powierzchni ponad 100 hektarów w Srebrzyszczu. To formalny, ale bardzo istotny krok w kierunku utworzenia suchego portu przeładunkowego – przedsięwzięcia o potencjale międzynarodowym.

– Suchy port to nie tylko terminal – to strefa przemysłowo-logistyczna, która może wciągnąć Chełm i okolice w globalny łańcuch dostaw – tłumaczy dr Mariusz Rudzki, prezes ISPCH Sp. z o.o., która zainicjowała cały projekt.

Inwestorzy patrzą na Chełm. Z Korei i nie tylko

Choć na pierwszy rzut oka Srebrzyszcze może wydawać się małą, prowincjonalną miejscowością, to z punktu widzenia logistyki – to kluczowy punkt na mapie Europy. Teren znajduje się przy skrzyżowaniu linii kolejowej (wąsko- i szerokotorowej) oraz budowanej trasy ekspresowej S12. Dodatkowo – przez gminę przebiega główny szlak handlowy z UE na Ukrainę, prowadzący do Kijowa. Nie dziwi więc, że zainteresowanie inwestycją wykazują podmioty z Korei Południowej, Odessy, a także operatorzy połączeń kolejowych Polska–Ukraina.

– Nie chcemy konkurować z istniejącymi szlakami, ale stworzyć nowe, bardziej efektywne. Rumunia już to robi. Polska Wschodnia też ma swoją szansę – podkreśla Rudzki.

Trzy warunki sukcesu. I jedno wielkie wyzwanie

Zanim jednak w Srebrzyszczu pojawią się pierwsze kontenery, trzeba spełnić trzy kluczowe warunki: zmianę planu zagospodarowania przestrzennego (właśnie rozpoczęta), uzyskać decyzję środowiskową (teren otaczają obszary chronione) oraz zmodernizować i rozbudować infrastrukturę kolejową (w toku).

PKP już prowadzi prace nad linią Chełm–Dorohusk, a eksperci ISPCH aktywnie uczestniczą w konsultacjach, by zabezpieczyć potrzeby przyszłego terminala. – Jeśli teraz nie zrealizujemy tego projektu, region może przegrać swoją szansę na dekady – ostrzega prezes ISPCH.

Więcej niż inwestycja. To impuls dla całego regionu

Pomysł budowy suchego portu to nie tylko kwestia kontenerów i magazynów. To otwarcie drzwi dla dziesiątek nowych firm, setek miejsc pracy i miliardów złotych w regionalnej gospodarce. Eksperci porównują to do uruchomienia dużej kopalni – zmiana, która wpływa na całe otoczenie.

Dzięki takiej inwestycji Chełm może stać się logistycznym centrum Wschodniej Polski, z którego towary będą płynąć nie tylko do Kijowa, ale i do portów Morza Czarnego czy nawet Azji Środkowej. Czy Srebrzyszcze stanie się nowym punktem na handlowej mapie Europy? Gmina Chełm podjęła odważny krok by tak się stało – i zrobiła to z pełną świadomością stawki.