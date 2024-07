Z Urzędu Marszałkowskiego do KRUS. Jest nowy kierownik placówki w Chełmie

Zaskakujące zastosowanie zębów: przełom w regeneracji kości

W dzisiejszych czasach wiele osób decyduje się na zabiegi estetyczne, dzięki którym czują się w swoim ciele znacznie lepiej. To samo dotyczy uśmiechu. Co na to eksperci z dziedziny implantologii? Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, gdzie dowiecie się jakie zaskakujące zastosowanie mają zęby.