Nowy zarząd kolejowej spółki. Prezesem LHS został Marcin Protas

Konkurs został ogłoszony we wrześniu, a teraz rozstrzygnięty. Rada Nadzorcza LHS stanowisko prezesa powierzyła Marcinowi Protasowi, który od maja tego roku pełnił funkcję członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, a od lipca (wówczas odwołany został Łukasz Górecki) był p.o. prezesa.

Marcin Protas to radca prawny z doświadczeniem w administracji publicznej, samorządowej oraz w sektorze prywatnym. Jest magistrem prawa na UMCS, podyplomowo skończył "Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych" w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma ponadto za sobą aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Jak czytamy na stronie internetowej LHS, nowy prezes specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym i zamówieniach publicznych, ma "doświadczenie w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zarządzaniu zespołami i koordynowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych". Pracował przy kontrolowaniu projektów dotyczących przebudowy linii kolejowych, układów komunikacyjnych oraz infrastruktury dworcowej. Karierę zawodową zaczynał wlubelskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pracował także w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Prowadził ponadto własną kancelarię radcy prawnego.

"Łączy kompetencje prawnicze z doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, wiedzą o funkcjonowaniu sektora publicznego oraz realizacji projektów infrastrukturalnych, co czyni go cenionym menedżerem i prawnikiem" - informuje spółka.

Marcin Protas mieszka w Czołkach w gminie Sitno. Jest związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. W zeszłorocznych wyborach samorządowych z list Trzeciej Drogi startował do Rady Powiatu Zamojskiego. Mandatu nie zdobył.

Od kilku miesięcy członkiem zarządu LHS był również Bogusław Bogdanowicz, oddelegowany do pełnienia tej funkcji z Rady Nadzorczej spółki. Pozostał we władzach i ma odpowiadać za kwestie ekonomiczno-finansowe.

Z kolei Aleksandra Adamska-Ziętek została wybrana członkiem zarządu ds. handlu i eksploatacji. To pracownica LHS. Wcześniej była pełnomocnikiem zarządu ds. przewozów intermodalnych.

Kolejowa spółka skarbu państwa, która ma swoją siedzibę w Zamościu przeszła wostatnim czasie sporo zmian kadrowych.

W czerwcu 2024 odwołany został wieloletni prezes Zbigniew Tracichleb. Wtedy też stanowisko stracił odpowiedzialny za kwestie finansowe Andrzej Skiba.

Zanim z początkiem sierpnia ub. roku do Zamościa trafił Łukasz Górecki, na czele zarządu LHS jako p.o. prezesa stał Dariusz Sikora, wcześniej m.in. wiceprezes ds. handlu i eksploatacji oraz ds. ekonomiczno-finansowych. On jednak również ostatecznie pożegnał się z pracą w Zamościu. Został odwołany w lutym br.

Krótki epizod we władzach spółki „zaliczył” również związany z PSL Jacek Grabek, wcześniej m.in. prezes TBS w Biłgoraju. W zarządzie LHS pracował od września 2024 do marca 2025.

Wiosną tego roku, na krótko do zarządu wszedł Krzysztof Krupa, wieloletni pracownik LHS, również radny miejski Zamościa z Koalicji Obywatelskiej (zrezygnował z mandatu). Ale nie nacieszył się stanowiskiem. Jak wiadomo nieoficjalnie, sam z niego po ok. dwóch miesiącach zrezygnował.

Przypomnijmy, że PKP LHS zarządza najdłuższą linią szerokotorową w Polsce przeznaczoną do transportu towarowego. Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow z woj. śląskim. Liczy prawie 400 km i biegnie przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie.