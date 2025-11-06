Wieża Trynitarska ożywa historią Lublina

Spektakl ,,Historia Lublina w duecie’’ opowiada o dziejach Lublina od średniowiecza aż po czasy dzisiejsze. Dwójka aktorów przeprowadza widzów przez kolejne epizody historii miasta, ukazując jego przemiany na przestrzeni wieków. Widowisko łączy tradycję z nowoczesnością, wykorzystując współczesne środki przekazu. Dzięki technologii Al,mappingu 2D i archiwalnym dokumentom widz może poczuć niepowtarzalny klimat Lublina i zobaczyć jego przeszłość w zupełnie nowym świetle. Dodatkowo organizatorzy zadbali o ekologiczny aspekt wydarzenia – kostiumy oraz elementy scenografii wykonane są z materiałów z recyklingu.

Projekt ,,Historia Lublina w duecie’’realizowany jest przez Stowarzyszenie Anthill. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Marcin Wąsowski, który wraz z Janem Filipem wciela się w główne role. Oprawę muzyczną spektaklu przygotowałaUrszula Kasprzak-Wąsowska.

Spektakl będzie można zobaczyć jeszcze w dniach 7–9 listopada. Wstęp jest bezpłatny, po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz dostępny na stronie.