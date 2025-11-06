Jaz jak się patrzy. Wydali na niego kilkaset tysięcy

Oficjalny odbiór zadania zrealizowanego za ponad 410 tys. zł odbył się w środę, 5 listopada. Wykonawcą inwestycji była firma „Usługi Melioracyjno-Konserwacyjne Dariusz Jemielniak” z Sosnowicy.

Jej pracownicy na zlecenie Wód Polskich oczyścili i naprawili elementy betonowe jazu, wyremontowali też jego zamknięcie. Ponadto dokonali regeneracji i konserwacji systemu elektrycznego sterowania.

Chodziło o to, aby obiektowi przywrócić pełną sprawność techniczną. To kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa hydrologicznego regionu.

- Głównym celem jest poprawne prowadzenie rozrządu wody na zasilane przez kanał Wieprz-Krzna zbiorniki wodne oraz stawy rybne, zwłaszcza w okresach suszy, kiedy retencja wody staje się krytyczna dla utrzymania równowagi ekosystemów wodnych i potrzeb gospodarczych oraz nawodnień rolniczych - mówi Marcin Troć, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Przekonuje, że remont przeprowadzony na jazie w Borowicy zwiększył zdolność retencyjną koryta kanału, a to pozwoli na "skuteczniejsze gromadzenie i kontrolowane uwalnianie wody w okresach podwyższonego zapotrzebowania".

- Jest to szczególnie istotne w kontekście zmieniającego się klimatu, gdzie coraz częstsze i dłuższe okresy suszy wymuszają konieczność efektywnego zarządzania zasobami wodnymi. Remont przyczyni się również do poprawy warunków bytowych dla fauny i flory związanej ze zbiornikami i kanałami, a także do stabilizacji poziomu wód gruntowych na sąsiednich obszarach. Działania te wpisują się w szerszą strategię zrównoważonego rozwoju regionu i przeciwdziałania suszy- dodaje Tomasz Makowski, kierownik zespołu komunikacji i edukacji w Wodach Polskich w Lublinie.

Wskazuje, że odnowiony jaz stanowi „bramę” kanału Wieprz-Krzna, a w Borowicy ma swój początek ta najdłuższa w Polsce, licząca prawie 140 km budowla hydrotechniczna.