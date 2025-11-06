PUNK AND ROLL Tour w Lublinie

The Bill to jeden z najważniejszych zespołów punkowych, założony w Pionkach. Grupa znana jest ze swoich ironicznych tekstów, chwytliwych melodii oraz koncertów pełnych energii. Tym razem zespół będzie obchodził na scenie 30 lecie płyty "Sex n Roll", łączącej w sobie teksty o miłości, życiu i absurdzie życia codziennego.

Leniwiec jest formacją muzyczną działającą nieprzerwanie na scenie alternatywnej od lat 90. Mają za sobą blisko 1000 koncertów. Pojawili się na takich festiwalach jak Jarocin czy też Poland Rock Festiwal. W 2025 wypuścili singiel, będący zapowiedzią nowego albumu.

Stacja B to z kolei nieco młodszy zespół. Założony w 2015 roku w Ustrzykach Dolnych, w 2022 wypuścił debiutancki album pt. "Historia jak każda inna", który zdobył miano Albumu Listopada. Choć często jest klasyfikowany jako punkrock, artyści nie chcą zamykać się w jednym gatunku muzycznym.

Koniec Świata jest Polskim zespołem rockowym, założonym w Katowicach. Ich muzyka to mieszanka punku, rocka i innych elementów alternatywnych, łączących w sobie melancholiczno-refleksyjny przekaz. Od lat nie przestają koncertować, a ich debiutancki album powstał już siedem miesięcy po założeniu zespołu. W swoich tekstach poruszają tematy społeczne, osobiste i egzystencjalne.

Psy Wojny to najstarszy z wyżej wymienionych zespołów. Członkowie pamiętają jeszcze czasy, gdy polska scena punkowa dopiero się rodziła, a każdy koncert był aktem buntu i niezależności. Psy Wojny świętują 40-lecie działalności, a ich nowa płyta ukaże się tuż przed startem trasy koncertowej.

Wydarzenie odbędzie się 7 listopada w Fabryce Kultury Zgrzyt w Lublinie o godzinie 19.00. Bilety do kupna online bądź na bramkach w dniu koncertu.