Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie [20-22.07]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 20 lipca – 22 lipca

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): brak spektakli

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): brak spektakli

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): brak spektakli

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): brak spektakli

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): brak spektakli

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): brak spektakli

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Berek – 12.20, 16.50, 20.20, 22.30; Czego życzy sobie kobieta – 16.20, 22.10; Drapacz chmur – 10.00, 14.30, 19.00, 21.15; Iniemamocni 2 2D – 10.20, 13.00, 14.20, 15.40, 18.20, 19.40; Iniemamocni 2 3D – 11.40, 17.00; I że ci nie odpuszczę – 15.30; Jestem taka piękna! – 13.00, 17.40, 22.20; Jurassic World: Upadłe królestwo 2D dubbing – 13.40; Jurassic World: Upadłe królestwo 3D dubbing – 11.00, 16.20; Kochając Pabla, nienawidząc Escobara – 21.00; Kuba Guzik – 10.30; Mamma Mia: Here we go again! – 18.00; McQueen – 10.40, 15.20, 19.00, 21.20; Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie – 18.30; Odlotowy nielot 2D – 10.20, 12.20; Pierwsza noc oczyszczenia – 12.50, 15.00, 17.10, 19.20, 21.30; Whitney – 13.00, 20.40; Wyszczekani – 11.00; Zimna wojna – 14.20, 20.00

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Berek – 10.30, 15.00, 19.30; Czego życzy sobie kobieta – 12.20, 16.30, 21.50; Deadpool 2 napisy – 22.20; Drapacz chmur – 11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15; Iniemamocni 2 2D – 11.40, 14.20, 17.00, 19.40; Iniemamocni 2 4DX – 10.20, 13.00, 15.40, 18.20; I że ci nie odpuszczę – 21.40; Jestem taka piękna! – 11.30, 19.00; Jurassic World: Upadłe królestwo 2D dubbing – 11.50, 16.40; Jurassic World: Upadłe królestwo 3D 4DX dubbing – 21.00; Kuba Guzik – 14.30; Mamma Mia: Here we go again! – 19.20; Na plaży Chesil – 16.00; Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie – 20.20; Ocean’s 8 – 12.40, 17.10; Odlotowy nielot – 10.00, 12.00; Pierwsza noc oczyszczenia – 13.50, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30; Przebudzenie dusz – 21.20; Sztuka kłamania – 10.20, 14.30, 18.40, 20.40; Wyszczekani – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Zimna wojna – 14.00, 18.20, 22.30

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: 41 dni nadziei – 11.35, 18.40; Co w trawie piszczy – 11.15, 13.20, 15.25, 17.30; Drapacz chmur – 13.00, 21.45; Dziedzictwo. Hereditary – 13.50, 17.35; ENEMEF: Minimaraton Sicario – 20.00; Iniemamocni 2 2D – 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 15.15, 17.15, 18.00, 19.00, 20.20; Iniemamocni 2 3D – 14.30, 16.15; Jestem taka piękna! – 20.55; Jurassic World: Upadłe królestwo 2D dubbing – 10.15, 14.15; Mamma Mia: Here we go again! – 20.00; Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie – 15.20, 20.45; Pierwsza noc oczyszczenia – 17.00, 19.15, 21.30; Sicario 2: Soldado – 12.20, 15.00, 17.40, 20.20; Uprowadzona księżniczka – 10.00, 12.00; Wyszczekani – 10.20; Zimna wojna – 16.35 SOBOTA NIEDZIELA: 41 dni nadziei – 11.35, 18.40, 22.00; Co w trawie piszczy – 11.15, 13.20, 15.25, 17.30; Drapacz chmur – 13.10, 21.30; Dziedzictwo. Hereditary – 13.50, 20.55; Iniemamocni 2 2D – 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 15.15, 17.15, 18.00, 19.00, 20.15; Iniemamocni 2 3D – 14.30, 16.15; Jestem taka piękna! – 15.30, 19.35; Jurassic World: Upadłe królestwo 2D dubbing – 10.25, 14.15; Mamma Mia: Here we go again! – 20.00; Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie – 18.00, 20.45; Pierwsza noc oczyszczenia – 17.00, 19.15, 21.45; Sicario 2: Soldado – 12.20, 15.00, 17.40, 20.20; Uprowadzona księżniczka – 10.00, 12.00; Wyszczekani – 10.20; Zimna wojna – 16.35

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Iniemamocni 2 2D – 12.30, 15.00; Iniemamocni 2 3D – 17.30; Obietnica poranka – 19.45; Uprowadzona księżniczka – 10.30 SOBOTA NIEDZIELA: Iniemamocni 2 2D – 12.30, 15.00; Iniemamocni 2 3D – 17.30; Obietnica poranka – 19.45

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): brak seansów

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): brak seansów

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): brak seansów

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Iniemamocni 2 – 12.30, 15.00, 17.30; Sicario 2: Soldado – 20.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Iniemamocni 2 – 11.00, 13.20, 15.40, 18.00; Sicario 2: Soldado – 20.20

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Iniemamocni 2 2D – 14.45; Iniemamocni 2 3D – 17.15; 41 dni nadziei – 19.45

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK SOBOTA: Co w trawie piszczy – 13.00, 15.00, 17.00; Czego życzy sobie kobieta – 17.30; Drapacz chmur – 18.45, 20.45; Iniemamocni 2 2D – 13.00, 15.30, 18.00; Iniemamocni 2 3D – 13.30, 16.15; Mamma Mia: Here we go again! – 20.00; Obietnica poranka – 19.00; Sicario 2: Soldado – 14.45, 19.00, 20.30; The Hollow Child – 17.00 NIEDZIELA: Co w trawie piszczy – 13.00, 15.00, 17.00; Czego życzy sobie kobieta – 20.00; Drapacz chmur – 18.45, 20.45; Iniemamocni 2 2D – 13.00, 15.30, 18.00; Iniemamocni 2 3D – 13.30, 16.15; Mamma Mia: Here we go again! – 17.30; Obietnica poranka – 19.00; Sicario 2: Soldado – 14.45, 19.00, 20.30; The Hollow Child – 17.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Berek – 20.00; Emotki. Film – 12.00; Iniemamocni 2 2D – 17.00; Iniemamocni 2 3D – 14.30; Niewidzialny chłopiec – 16.00; Niezwykła podróż fakira – 20.00; Sicario 2: Soldado – 19.30 SOBOTA: Berek – 20.00; Emotki. Film – 12.00; Iniemamocni 2 2D – 17.00; Iniemamocni 2 3D – 14.30; Niewidzialny chłopiec – 16.00; Niezwykła podróż fakira – 18.00; Sicario 2: Soldado – 19.30 NIEDZIELA: Berek – 18.00; Emotki. Film – 12.00; Iniemamocni 2 2D – 17.00; Iniemamocni 2 3D – 14.30; Niewidzialny chłopiec – 16.00; Niezwykła podróż fakira – 20.00; Sicario 2: Soldado – 19.30