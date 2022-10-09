Українська суботня школа в Любліні – кількість учнів перевищує прогнози у два з половиною рази

Artykuł ukazał się w wydaniu specjalnym - Dziennik Bardzo Wschodni. Wydanie specjalne, zostało przygotowane z inicjatywy i środków stowarzyszenia Homo Faber przez ukraińskich i białoruskich dziennikarzy Lublina

Видання спеціальне створенo з ініціативи та фінансуванням об’єднання Homo Faber і силами українських і білоруських журналістів Любліна

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З огляду на кращу адаптацію дітей за кордоном, батьки найчастіше віддають їх до традиційних шкіл за місцем проживання. І це добре для тих, хто планує залишатися, навчання в місцевих школах є необхідним з огляду на майбутній вступ до університету чи у пошуку роботи. Навчання в цих школах йде мовою країни, у якій живеш, і водночас вивчається історія і культура, що з плином часу призводить до часткової асиміляції. Проте, коли в сім’ях продовжують говорити рідною мовою і зберігати відповідно загальні традиції і культуру, ставиться акцент на значенні і важливості зберігання української ідентичності, шанси на асиміляцію стають меншими. Однак, школа відіграє неабияке значення. Адже окрім навчання мови, історії, традицій, у дітей є можливість перебувати у згуртованому середовищі українців-однолітків, та разом з креативними наставниками розвиватися, проявляти свої вміння і навички.

Школа імені професора Лесіва продовжує найкращі традиції Пограниччя

Цього вересня у Любліні відбулося відкриття Української Суботньої Школи ім. проф. Михайла Лесіва (УСШ).

Організатором школи є Фонд Духовної Культури Пограниччя, який від багатьох літ займається питаннями польсько-української співпраці і примирення. Школа стала ще однією гілкою діяльності організації.

Патроном школи обрано професора Михайла Лесіва, який був видатним мовознавцем – діалектологом, істориком української мови та культури, творцем люблінської україністики, шанованим педагогом та речником польсько-української співпраці. Професор Ольштинського університету Марко Мельник писав: „Він [Михайло Лесів] є одним з небагатьох, хто поєднує в собі найліпші традиції пограниччя, цього специфічного регіону Європи, де протягом багатьох років співіснують поляки та українці, католицизм та православ’я, римська та візантійська культури, кирилиця та латинський алфавіт”. Професор від багатьох літ співпрацював з Фондом та греко-католицькою парафією у Любліні. Доклав чимало зусиль і старань для її розвитку. Його постать є символом невтомної праці на благо інших, постійного розвитку та самовдосконалення, поваги та толерантності, зберігання автентичності у кожному аспекті життя”.

Подібні школи виникають найчастіше або при парафіях, або при українських організаціях чи спільнотах, що в подальшому зумовлює специфіку їхньої діяльності. Якщо школи виникають при парафіях, то найчастіше в основі йдуть заняття з катехизації і релігії, мови і культури. Рідко ці школи мають чітку програму якої дотримуються, тематика у них спонтанна.

Школи, створені при українськах організаціях чи спілках можуть діяти або у співпраці з Міністерством освіти і науки України, або автономно. УСШ ім. проф. Михайла Лесіва вибрала другий спосіб праці та головний акцент поставила на інтеграції дітей, підтримці традицій, культури, вивченні української мови, історії, географії та музики. Навчання відбудеться у 5 вікових групах: від групи раннього розвитку (3-4 роки), до старшої (14-17 років)

Головна мета – підтримка всебічного патріотичного розвитку дітей та молоді

Колектив школи складається з 11 осіб – 8 вчителів, 1 тренера, і 2 адміністраційних працівників, які зголосили свою кандидатуру до праці в школі. Кожен вчитель, відповідно до потреб і специфіки групи, сам укладає програму навчання та добирає форму занять, головна мета – виховання молодого покоління українців, підтримка всебічного патріотичного розвитку дітей та молоді, які опинилися у Любліні. Отець Стефан Батрух, голова Фонду Духовної Культури Пограниччя зазначає: „Будемо реалізовувати доповнювальну програму для дітей та молоді з України, котрі перебувають у Любліні. Частина з них навчається в польських школах, частина реалізує онлайн-програму української школи. У зв’язку з тим хотіли б давати їм найважливішу інформацію на тему мови, історії, культури України. Декому це допоможе з іншої перспективи подивитися на актуальні події. Прагнемо в них викликати почуття гордості з досягнень, котрі має Україна, як в минулому, так і тепер, щоб трохи збалансувати їх емоційний стан, викликаний актуальними подіями”.

Представники Фонду відзначають, що мають на меті, аби школа існувала постійно у Любліні, адже серед мешканців міста є значна частка осіб, які віддавна проживають тут, мають сім’ї, стабільну працю. Стіни школи є відкриті для всіх охочих дітей – чи тих, які приїхали нещодавно, чи для тих, хто народився вже у Польщі.

«Вважаю, що утримання контактів зі своєю етнічною групою, знання мови і культури є дуже важливим. Вдома розмовляємо українською з дітьми, але цього є недостатньо. Діти навчилися читати і писати українською на певному рівні. Проте, усвідомлюю, що виховання дітей потребує, окрім родинного середовища, ще й відповідних вчителів та оточення. Бо інформація, яку отримують ззовні, часто є зовсім по-іншому сприйнята, ніж та, що в родині» – каже Анастасія Кінзерська з Бюро Міжнародної Співпраці міста Люблін, вона ж мама учнів Суботньої школи.

До речі, важливим акцентом існування школи є співпраця з батьками. Адже на кожному етапі навчання для дітей є дуже важливою їхня підтримка. Включення в життя школи батьків стане для дітей додатковою мотивацією та буде добрим прикладом до наслідування.

Інвестиції з думкою про дітей

Для того, щоб забезпечити сталий розвиток школи, необхідним є фінансування, яке допоможе стабільно покривати витрати, пов’язані з орендою приміщення, оплатою вчителів та побутових потреб. Суботні школи, котрі намагаються проводити свою діяльність регулярно та систематично (добрим прикладом буде Українська Суботня Школа у Відні), шукають різних способів дофінансування. Це і частково оплати від батьків, підтримка спонсорів і меценатів, участь у різних проєктах та грантах.

УСШ ім. проф. Михайла Лесіва в своїй діяльності користується фінансовою підтримкою з боку батьків, а також отримала допомогу від громадського Фонду ім. Генрика Вуйца та благодійної організації „Alight”, і саме це допомогло прийняти до школи вдвічі більше дітей та відповідно вчителів. Приміщення орендовано у початкової школи №12 у Любліні, що дає справжню шкільну атмосферу та повноцінне функціонування УСШ, До речі, адміністрація з відкритістю підійшла до ідеї реалізації цього проєкту.

Перед школою, яка щойно розпочала свою діяльність, ще чекає чимало нових викликів та приємних успіхів. Важливо тільки не забувати, що школа створена для дітей і з думкою про них і їхній розвиток. Тому необхідно не просто передавати їм знання про Україну, а передусім допомагати їм віднаходити мотивацію робити це, відкривати укриті таланти і вміння, які допоможуть пізнавати світ української мови, культури, традицій різносторонньо. Діти передусім мають пишатися тим, що вони українці, знати історію свого народу та бути свідомими, активними громадянами, незалежно від місця перебування.

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