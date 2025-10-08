AOC AGON: Dwa nowe monitory z odświeżaniem 320 Hz

AOC GAMING Q27G4SRU został oparty na płaskiej matrycy typu Fast IPS o przekątnej 27 cali. Działa ona z rozdzielczością 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 320 Hz.

Do tego czas reakcji na poziomie 1 ms GtG oraz 0,3 ms MPRT, technologia synchronizacji obrazu G-SYNC Compatible oraz podświetlenie stroboskopowe.

Jasność to 450 nitów, a pokrycie palety sRGB wynosi 136,9% oraz 93,7% dla DCI-P3.

AOC GAMING U32G4U to także panel typu Fast IPS ( w tym przypadku 31,5 calowy). Za sprawą funkcji Dual Frame umożliwia użytkownikowi wybór między wyższą szczegółowością obrazu a wyższym odświeżaniem przy niższej rozdzielczości.

Pierwszy, natywny tryb monitora to rozdzielczość 3840 x 2160 px przy odświeżaniu 160 Hz.

Drugi tryb jest przeznaczony do szybkich gier e-sportowych. Monitor zmniejsza w nim rozdzielczość do 1920 x 1080 px, w zamian dwukrotnie zwiększając odświeżanie do 320 Hz.

Panel U32G4U wyświetla obraz o jasności 450 nitów oraz osiąga 127,2% pokrycie palety sRGB i 95,6% gamutu DCI-P3.

Oba monitory wyposażono w koncentrator z czterema portami USB, dwa gniazda HDMI 2.1 oraz pojedyncze złącze DisplayPort 1.4.

Nowe monitory wejdą do sprzedaży w drugiej połowie października. AOC AGON Q27G4SRU w sugerowanej cenie detalicznej 1 356 złotych. AOC AGON U32G4U: 1 823 złotych.



Specyfikacja techniczna monitorów AOC Q27G4SRU/AOC U32G4U

• Typ matrycy: Fast IPS

• Przekątna matrycy: 27” (68,6 cm)/31,5” (80 cm)

• Podświetlenie panelu: WLED

• Format ekranu: 16:9

• Zagęszczenie pikseli: 108,8 PPI/139,9 PPI

• Kontrast statyczny: 1 000:1

• Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

• Jasność: 450 nitów

• Technologia synchronizacji obrazu: Adaptive-Sync, G-SYNC Compatible

• Kąty widzenia: 178° w poziomie i w pionie