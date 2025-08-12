HOSIR się rozrasta. Kiedy koniec wielomilionowej inwestycji?

Inwestycję, na którą Hrubieszów otrzymał prawie 13 mln zł z Polskiego Ładu realizuje firma Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o z Piaseczna.

To ona wygrała przetarg ogłoszony latem 2023 roku. Co prawda jej oferta opiewała na ponad 17,2 mln zł, a więc o blisko 3 więcej, niż pierwotnie zakładano, ale samorząd wolał dołożyć, niż z przedsięwzięcia rezygnować.

Zakres prac z powodu wzrostu kosztów został ograniczony w porównaniu z pierwotnymi planami. Trzeba było np. zrezygnować z rozbudowy bazy hotelowej dla zgrupowań sportowych i turystów. Mimo tego wykonawca miał i jeszcze ma do zrobienia sporo.

Pierwsze miesiące od podpisania umowy w lipcu 2023 planowano wykorzystać na opracowanie dokładnych projektów i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń budowlanych. Ten etap trochę się przeciągnął i plac budowy został wykonawcy przekazany dopiero w maju.

– To inwestycja, która całkowicie zmieni oblicze naszego ośrodka sportu i rekreacji. Chociaż najbliższe miesiące mogą być dla użytkowników mniej komfortowe, efekty tych prac będą imponujące i długofalowe – podkreślała wówczas Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa.

Na początku niezbędne były rozbiórki, prace ziemne oraz roboty przygotowawcze. W tej chwili wszystko idzie już pełną parą.

– Prace rozpoczęły się od boiska piłkarskiego: wykonano już korytowanie, warstwy geowłókniny oraz konstrukcyjną z piasku. Równolegle trwają rozbiórki starych nawierzchni asfaltowych – przygotowujemy teren pod dalsze działania – przekazała kilka dni temu Majewska.

Do zrobienia nadal jest jeszcze sporo, bo w ramach inwestycji przewidziano budowę boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej zadaszonego halą pneumatyczną i wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową. Powstanie również kort tenisowy z nawierzchnią akrylową, skatepark i pumptrack, sztuczne lodowisko i budynek spikerki z funkcją magazynową. A dodatkowo także: oświetlenie, piłkochwyty, pełne wyposażenie sportowe oraz infrastruktura towarzysząca.