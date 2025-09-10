Po nocnych atakach dronów. Sportowa impreza odwołana

Informację tę przekazał właśnie Zakład Karny w Hrubieszowie, który planował przeprowadzić sportowy turniej dla służb mundurowych na obiektach Kompleksu Sportowego im. Tadeusza Handziuka w Teptiukowie.

"Decyzja ta została podjęta z uwagi na względy bezpieczeństwa w związku z wydarzeniami z dnia 9 września 2025 r., kiedy to doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron" - przekazano w komunikacie.

Wyjaśniono, że w konsekwencji wydarzeń z ostatniej nocy służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny zobowiązane są do podejmowania stosownych działań, a "przeprowadzenie zawodów sportowych nie będzie możliwe w zaplanowanej formie".

Dzisiejszej nocy rosyjskie drogi znad atakowanej Ukrainy kilkanaście razy przekroczyły polską przestrzeń powietrzną. Reakcja wojsk polskich i sojuszniczych była kategoryczna. Obiekty były zestrzeliwane. Wiadomo, że spadły w kilku lokalizacjach na terenie województwa lubelskiego.

Prokuratura Regionalna w Lublinie podała, że chodzi o: Cześniki pow. zamojski, Czosnówka pow. bialski, Krzywowierzba Kolonia pow. parczewski, Wyhalew pow. parczewski, Wyryki Wola pow. włodawski, Wohyń pow. radzyński.

W związku z tym, w stan alarmowy została postawiona m.in. policja i straż pożarna.