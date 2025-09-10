Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Rosyjskie drony wleciały do Polski. Premier Donald Tusk: To coś więcej niż prowokacja

Hrubieszów

Dzisiaj
11:34
Po nocnych atakach dronów. Sportowa impreza odwołana

Oprac. ak
Udostępnij 0 A A
(fot. zdjęcie ilustracyjne/pixabay.com)

W piątek (12 września) w podhrubieszowskim Teptiukowie miał się odbyć Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej. Impreza została odwołana. Organizatorzy podali, że chodzi o względy bezpieczeństwa.

Informację tę przekazał właśnie Zakład Karny w Hrubieszowie, który planował przeprowadzić sportowy turniej dla służb mundurowych na obiektach Kompleksu Sportowego im. Tadeusza Handziuka w Teptiukowie.

"Decyzja ta została podjęta z uwagi na względy bezpieczeństwa w związku z wydarzeniami z dnia 9 września 2025 r., kiedy to doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron" - przekazano w komunikacie.

Wyjaśniono, że w konsekwencji wydarzeń z ostatniej nocy służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny zobowiązane są do podejmowania stosownych działań, a "przeprowadzenie zawodów sportowych nie będzie możliwe w zaplanowanej formie".

Dzisiejszej nocy rosyjskie drogi znad atakowanej Ukrainy kilkanaście razy przekroczyły polską przestrzeń powietrzną. Reakcja wojsk polskich i sojuszniczych była kategoryczna. Obiekty były zestrzeliwane. Wiadomo, że spadły w kilku lokalizacjach na terenie województwa lubelskiego. 

Prokuratura Regionalna w Lublinie podała, że chodzi o: Cześniki pow. zamojski, Czosnówka pow. bialski, Krzywowierzba Kolonia pow. parczewski, Wyhalew pow. parczewski, Wyryki Wola pow. włodawski, Wohyń pow. radzyński.

W związku z tym, w stan alarmowy została postawiona m.in. policja i straż pożarna.

Dzisiaj w południe zarządzono ewakuację w porcie lotniczym Lublin. Nie ma to jednak związku z nocnym atakiem rosyjskich dronów na Polskę.

Dlaczego Breast Fest? Lublin w tym roku stanie się miejscem wyjątkowym – przestrzenią spotkania, rozmowy, muzyki i odwagi.

"Sześćdziesiąt ran dziecku mojemu zadał". Ruszył proces oskarżonego o zabójstwo

Sześćdziesiąt ran? I na której ona zginęła? Może na sześćdziesiątej... Sześćdziesiąt ran dziecku mojemu zadał – mówiła płacząc w poniedziałek przed sądem 78-letnia pani Janina, matka brutalnie zamordowanej Anny H. Słuchał jej m.in. były zięć, który o dokonanie zabójstwa został oskarżony.
Rosyjskie drony nad Polską. Władze Zamościa: Bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje pod pełną kontrolą

Dzisiejszej nocy kilkanaście dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski. Jeden z zestrzelonych spadł w Cześnikach niedaleko Zamościa. Władze miasta uspokajają jednak mieszkańców, zapewniając, że bezpieczeństwo jest pod pełną kontrolą.
Uczcili pamięć Krzysztofa Lemieszka

W Świdniku rozegrany został Memoriał im. Krzysztofa Lemieszka

Pilne: Szczątki drona spadły na dom i samochód w powiecie włodawskim

Dzsiaj nad ranem w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim szczątki zestrzelonego drona spadły na dom mieszkalny całkowicie niszcząc dach tego budynku oraz uszkadzając pojazd zaparkowany w jego pobliżu. Na miejscu pracują służby.

