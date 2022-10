Zmiany w dodatku węglowym. Więcej osób ma otrzymać pieniądze

Te 3 tys. zł to państwowe pieniądze, które mają być przeznaczone na zakup węgla. Zaznaczmy jednak, że to nie są znaczone środki i można je wydać dowolnie. Żeby dostać pieniądze trzeba wypełnić stosowny wniosek i złożyć go w swoim urzędzie gminy lub miasta.

>>Wniosek o dodatek węglowy<<

Na razie gminy rozpatrują wnioski o wypłatę dodatku węglowego według obecnych przepisów. Zgodnie z tymi regulacjami z jednego adresu świadczenie przysługuje tylko jednemu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Jednak Sejm właśnie zmienił przepisy, dotyczące wypłaty dodatku węglowego. Jeśli zmiany wejdą w życie nowe świadczenie będzie przysługiwać więcej niż jednemu gospodarstwu domowemu, zamieszkałemu pod jednym adresem.

– Warunkiem mają być oddzielne wpisy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i oddzielne deklaracje śmieciowe, ale na wejście w życie tych przepisów trzeba poczekać – podkreśla Andrzej Bogatko, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach w powiecie hrubieszowskim, który zajmuje się obsługą dodatku węglowego.

Po czwartkowej decyzji Sejmu nowelizację ustawy musi jeszcze zatwierdzić Senat i podpisać prezydent.

Wnioski można składać do 30 listopada w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach gmin albo przez internet. W tym ostatnim przypadku trzeba mieć kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany.