NASZA AKCJA Spotkajmy się nad wodą. W Janowie fajnie jest!

Zoom Natury to wyjątkowe miejsce na mapie Lubelszczyzny. Zajmuje teren ponad 10 ha położny nad zalewem janowskim. W parku znajdziemy rowerowe i spacerowe ścieżki, siłownie zewnętrzne, bulodrom, place zabaw, wieżę widokową i ogromną huśtawkę. Od ponad 12 lat działa tutaj jeden z najatrakcyjniejszych w Polsce parków linowych, a w 2015 roku uruchomione zostały nowoczesne laboratoria edukacyjne łączące aktywne poznawanie świata z zabawą, sprawiając że Zoom Natury stał się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem. Wszystko to otoczone jest naturalną roślinnością.

Chętnie zaglądają tu nie tylko mieszkańcy naszego regionu. – Od kilku laty przyjeżdżam nad zalew w Janowie Lubelskim z rodziną. Zoom Natury to wspaniałe miejsce do letniego, aktywnego wypoczynku. Mnóstwo atrakcji sprawia, że dzieci nigdy się nie nudzą. Gorąco polecam wszystkim i to nie tylko na wakacje – mówi nam pani Ania z Garwolina, która w sobotę uczestniczyła wraz z rodziną w konkursach przygotowanych przez naszą redakcję.

Nad zalewem janowskim byli z nami także burmistrz Krzysztof Kołtyś i radny miejski Andrzej Łukasik.

– To przepięknie urządzony teren, na którym każdy znajdzie coś dla siebie – zachwalał Zoom Natury burmistrz Kołtyś i mówił o dodatkowych atrakcjach, które można spotkać w tym miejscu m.in. XXI Festiwalu Kaszy Gryczaki, który w sobotę rozpoczął się nad zalewem w Janowie Lubelskim.