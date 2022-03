40 zł dziennie za każdego uchodźcę z Ukrainy. Jak dostać takie pieniądze?

Dokładnie rzecz biorąc, jest to rozporządzenie Rady Ministrów z 15 marca 2022 roku "w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty".

Zgodnie ze Specustawą "o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" z 12 marca 2022 roku, o świadczenie może ubiegać się każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna, która prowadzi gospodarstwo domowe i zapewni zakwaterowanie oraz wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Jako kwotę bazową podano 40 zł dziennie za każdego uchodźcę zza naszej wschodniej granicy, którym się opiekujemy. Jednak może ona być podwyższona decyzją wojewody w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy pomagaliśmy osobom uciekającym przed wojną jeszcze zanim specustawa weszła w życie (czyli przed 12 marca). Po drugie, "gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca".

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do właściwego urzędu gminy (dane, które należy podać we wniosku są wypisane w specustawie w art. 13 ust. 4). Będzie on rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Świadczenie będzie wypłacane z dołu, czyli już po okresie pobytu uchodźców pod naszym dachem. Trzeba pamiętać o tym, że gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli te warunki, jakie zapewnimy naszym gościom, będą zagrażały ich życiu lub zdrowiu, to pieniędzy nie zobaczymy.

– Świadczenie dla polskich rodzin, które przyjęły do siebie obywateli Ukrainy, będzie obowiązywało 60 dni, w wyjątkowych sytuacjach, indywidualnie rozpatrywanych, ten okres może zostać przedłużony – mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Jak czytamy w rozporządzeniu, taka zgoda wojewody może dotyczyć "indywidualnych spraw" oraz "grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa".

Rozporządzenie wejdzie w życie 16 marca 2022 roku.