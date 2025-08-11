Jerzy Dziewulski. Były policjant, antyterrorysta i polityk zmarł w wieku 81 lat

W poniedziałek 11 sierpnia zmarł , Jerzy Dziewulski. To były oficer policji, antyterrorysta, poseł na Sejm, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa.
Jerzy Dziewulski był doradcą prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa (w latach 1996–1997), a także posłem na Sejm I, II, III i IV kadencji (1991-2005).
Kierował i brał udział w wielu akcjach antyterrorystycznych. Ze strony polskiej był jednym z dowódców operacji Most.
Był dwukrotnie ranny podczas służby i jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.
Po zakończeniu w 2005 działalności politycznej (był członkiem PZPR. W wyborach w 1991 został posłem I kadencji z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. W 1993 i 1997 był ponownie wybierany do Sejmu z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej) zajął się prowadzeniem działalności gospodarczej jako doradca w zakresie bezpieczeństwa.
Informację o śmierci Jerzego Dziewulskiego potwierdziła w rozmowie z Polsat News rodzina. Jerzy Dziewulski zmarł po ciężkiej chorobie w szpitalu MSWiA w Warszawie.