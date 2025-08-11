Jerzy Dziewulski. Były policjant, antyterrorysta i polityk zmarł w wieku 81 lat

Jerzy Dziewulski był doradcą prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa (w latach 1996–1997), a także posłem na Sejm I, II, III i IV kadencji (1991-2005).

Kierował i brał udział w wielu akcjach antyterrorystycznych. Ze strony polskiej był jednym z dowódców operacji Most.

Ze strony polskiej osłaniał oraz pełnił funkcję dowódcy operacji Most, która umożliwiła przerzut osób pochodzenia żydowskiego z krajów byłego ZSRR do Izraela.

Był dwukrotnie ranny podczas służby i jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Po zakończeniu w 2005 działalności politycznej (był członkiem PZPR. W wyborach w 1991 został posłem I kadencji z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. W 1993 i 1997 był ponownie wybierany do Sejmu z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej) zajął się prowadzeniem działalności gospodarczej jako doradca w zakresie bezpieczeństwa.

Informację o śmierci Jerzego Dziewulskiego potwierdziła w rozmowie z Polsat News rodzina. Jerzy Dziewulski zmarł po ciężkiej chorobie w szpitalu MSWiA w Warszawie.