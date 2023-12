To posiedzenie Sejmu przejdzie do historii

Jak jego wystąpienie ocenili posłowie z województwa lubelskiego?

- Nie spodziewałem się tego, że pan premier wypadnie aż tak źle. Nie był w stanie pokazać żadnego entuzjazmu i wiary w to, że jego misja może przynieść powodzenie, co nas utwierdza tylko w przekonaniu, że ostatnie tygodnie były stracone dla Polski, bo nie mamy nowego, stabilnego rządu, który powstanie dopiero po exposé Donalda Tuska. Zadziwia też zmiana poglądów Mateusza Morawieckiego w niektórych sprawach. Nagle stał się feministą, mówi o postulatach lewicy. Widać, że robił wszystko, żeby pokazać zmianę swoich poglądów, ale w to nikt już nie jest w stanie uwierzyć, bo wiemy, jak wyglądało ostatnie osiem lat – komentował w rozmowie z Dziennikiem Michał Krawczyk z Koalicji Obywatelskiej.

- Trudno to nazwać exposé. Premier nie mówił o tym, co chciałby zrobić. Dzielił się swoimi przemyśleniami, odwoływał się do swoich „sukcesów”, które jasno i wyraźnie zostaną ocenione podczas głosowania. Bez entuzjazmu, bez przekonania. To było po prostu oświadczenie odchodzącego premiera – mówił nam Krzysztof Hetman z PSL.

Nasi rozmówcy z dotychczasowej opozycji zgodnie podkreślali, że nie wierzą w inny wynik głosowania, niż brak wotum zaufania dla rządu Morawieckiego. - Jest to niemożliwe. To było exposé pożegnalne. Szkoda, że ten czas jest dla Polski stracony, bo ten rząd po prostu upadnie – oceniał Jacek Czerniak z Nowej Lewicy.

Inaczej wystąpienie Morawieckiego oceniali posłowie prawicy.

- Premier pokazał, jaka była rzeczywistość podczas naszych rządów. Odczarował kreację medialną kreowaną przez opozycję, z jaką mierzyliśmy się przez cały czas. Liczby nie kłamią i nasz wzrost gospodarczy, polityka społeczna czy wzmocnienie polskiej armii pokazują, że te rządy zmierzały w dobrym kierunku – powiedział nam związany z Suwerenną Polską Jan Kanthak. Ale i on nie wierzył w powodzenie w głosowaniu nad wotum zaufania. - Szanse są bardzo nikłe, bo dzisiejsza większość sejmowa to koalicja spod „ośmiu gwiazd”, która łączy się tylko pod jednym hasłem: „j***ć PiS”. Ale kiedy przyjdzie im rządzić i podejmować często trudne decyzje, zaczną się zgrzyty i problemy w osiągnięciu konsensusu. My będziemy opozycją konstruktywną i merytoryczną, a nie tak krzykliwą, jaka była za naszych czasów - zapowiedział Kanthak.