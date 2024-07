Spektakularna ceremonia otwarcia igrzysk w Paryżu. Kościół i politycy prawicy oburzeni

– Ceremonia otwarcia igrzysk "zawierała sceny kpin i szyderstwa z chrześcijaństwa, nad czym głęboko ubolewamy" – napisała w oświadczeniu Konferencja Episkopatu Francji. Kościół odniósł się do części artystycznej, w której pojawiły się nawiązania do obrazu "Ostatnia wieczerza", przedstawiającego spotkanie Jezusa ze swoimi uczniami tuż przed ukrzyżowaniem.”

Pokaz mody, którego uczestnicy usiedli w bardzo charakterystyczny sposób za stołem – nawiązując do układu postaci na obrazie Leonarda da Vinci – wzbudził też ogromne oburzenie nad Wisłą. Były premier rządu Zjednoczonej Prawicy Mateusz Morawiecki na platformie X napisał: "Potrafią obrzydzić nawet ceremonię otwarcia IO".

Przemysław Czarnek, poseł PiS, były minister, szef lubelskich struktur partii jeszcze ostrzej na swoim profilu na Facebooku skomentował to, co się wydarzyło: – W kraju zalewanym przez muzułmanów i przejmowanym przez nich kulturowo francuskie lewactwo drwi z własnych tradycji i korzeni...tak niestety zawsze upadały wielkie cywilizacje-podcinając gałęzie, na których siedziały i odcinając drzewo od korzeni. Tak upada cywilizacja łacińska we Francji i na Zachodzie – napisał.