Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 7 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Kraj Świat

Dzisiaj
16:25
Strona główna » Kraj Świat

Wyborcze obietnice Karola Nawrockiego. Kto wierzy, że prezydent je zrealizuje?

Autor: Zdjęcie autora PAP
Udostępnij 0 A A
Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Godziszowie na Lubelszczyźnie
Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Godziszowie na Lubelszczyźnie

Połowa uczestników opublikowanego w niedzielę sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski nie wierzy, że prezydent Karol Nawrocki wywiąże się z 21 głównych obietnic, jakie złożył w kampanii wyborczej. W realizację tych obietnic wierzy niecałe 40 proc. respondentów.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W sondażu na pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem Karol Nawrocki wywiąże się z 21 obietnic, które złożył w czasie kampanii prezydenckiej w Polsce?”, 50,7 proc. badanych odpowiedziało, że nie. 37,5 proc. zadeklarowało przekonanie, że prezydent spełni swoje wszystkie obietnice.

Odpowiedzi „zdecydowanie nie” udzieliło 24,8 proc. uczestników badania, z czego 9 proc. respondentów deklarujących się jako wyborcy opozycji - PiS i Konfederacji, 54 proc. ankietowanych uważających się za wyborców rządzącej koalicji i 11 proc. pozostałych wyborców. „Raczej nie” odpowiedziało 25,9 proc.: 15 proc. wyborców opozycji, 43 proc. wyborców koalicji i 26 proc. pozostałych.

6,5 proc. ogółu pytanych odpowiedziało natomiast „zdecydowanie tak”. W grupie deklarującej się jako wyborcy opozycji - PiS i Konfederacji - odsetek ten wyniósł 13 proc., a wśród wyborców koalicji rządzącej i pozostałych wyborców - 0 proc. Odpowiedzi „raczej tak” udzieliło łącznie 31 proc. respondentów, wśród wyborców opozycji było to 55 proc., a wśród wyborców koalicji rządzącej - 1 proc. Taką odpowiedź wskazało też 20 proc. pozostałych uczestników sondażu.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzony został metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Tomasz Obszański został jednym z etatowych doradców Prezydenta RP
film

Rolnik z Tarnogrodu i ekonomista z Zamościa wśród doradców Karola Nawrockiego

Od lewej: Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, RP, prezydent Karol Nawrocki oraz Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP podczas poniedziałkowej koferencji

Prezydent podpisuje, proponuje i wetuje ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy

Karol Nawrocki leci do USA. To jego pierwsza zagraniczna wizyta jako prezydenta RP

Karol Nawrocki leci do USA. W tle „spór kompetencyjny”

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
prezydent prezydent RP kampania wyborcza obietnice wyborcze Karol Nawrocki

Pozostałe informacje

Pielgrzymi modlą się w Wąwolnicy. Tysiące wiernych na Placu Różańcowym
zdjęcia
galeria

Pielgrzymi modlą się w Wąwolnicy. Tysiące wiernych na Placu Różańcowym

W Wąwolnicy powoli kończą się uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej, w których od soboty uczestniczyły tysiące wiernych. Niedzielną sumę pontyfikalną z udziałem orkiestry dętej i chóru celebrowali biskupi. Część wiernych na Plac Różańcowy dotarli pieszo pielgrzymując z różnych stron województwa.

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Godziszowie na Lubelszczyźnie

Wyborcze obietnice Karola Nawrockiego. Kto wierzy, że prezydent je zrealizuje?

Połowa uczestników opublikowanego w niedzielę sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski nie wierzy, że prezydent Karol Nawrocki wywiąże się z 21 głównych obietnic, jakie złożył w kampanii wyborczej. W realizację tych obietnic wierzy niecałe 40 proc. respondentów.
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Było dużo ruchu. I dużo wynikającej z tego radości. Zorganizowany dzisiaj 2. Festiwal Aktywności Rodzinnej MOSiRiada jego uczestnicy na pewno zapamiętają na długo.
Rusza proces Wiesława H. Zadał żonie 60 ciosów nożem

Rusza proces Wiesława H. Zadał żonie 60 ciosów nożem

Dożywotnie więzienie grozi Wiesławowi H., bizesmenowi z Biłgoraja, który w brutalny sposób zamordował swoją byłą żonę. Ponieważ jednak biegli orzekli, że w momencie popełnienia przestępstwa miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem, sąd może złagodzić karę. Proces oskarżonego rusza w poniedziałek, 8 września.
Paweł Tetelewski (z prawej) był zadowolony z postawy swoich podopiecznych w Koszalinie

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): To był dobry mecz w naszym wykonaniu

W sobotę PGE MKS El-Volt Lublin rozbił aż 43:20 Piłkę Ręczną Koszalin. Zapraszamy do zapoznania się z pomeczowymi wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji.
PGE Start Lublin z pierwszą wygraną podczas okresu przygotowawczego

PGE Start Lublin z pierwszą wygraną podczas okresu przygotowawczego

PGE Start Lublin wziął udział w towarzyskim turnieju, który był rozgrywany w Krośnie. Drużyna Wojciecha Kamińskiego zanotowała tam porażkę i zwycięstwo.
Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

Mnóstwo znakomitej zabawy. I drugie tyle nauki. W takich warunkach wiedza wchodzi do głowy sama. W kampusie chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Depułtyczach Królewskich trwa piknik naukowy.
Uroczystości w Watykanie. Kościół katolicki ma dwóch nowych świętych

Uroczystości w Watykanie. Kościół katolicki ma dwóch nowych świętych

Kościół katolicki ma dwóch nowych świętych: Pier Giorgio Frassatiego (1901- 1925) i Carlo Acutisa (1991-2006). Na pierwszą mszę kanonizacyjną nowego pontyfikatu przybyły dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata, a także prezydent Włoch Sergio Mattarella i rodziny obu świętych.
Rafa Santos po meczu ze Stalą Rzeszów nabawił się drobnego urazy, ale niebawem ma wznowić treningi ze swoimi kolegami

Górnik Łęczna rozpoczyna przygotowania do kolejnego meczu ligowego

W czasie przerwy w rozgrywkach Górnik Łęczna by zachować rytm meczowy sparował na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Łęcznianie przegrali z rywalem z PKO BP Ekstraklasy 1:2, ale zabrakło w nim kilku ważnych zawodników. Na szczęście większość z nich ma być gotowa do gry w nadchodzącym meczu o punkty z Pogonią Grodzisk Mazowiecki
Kobieta została zatrzymana niedługo po kradzieży

Złodziejka na "gościnnych występach". Przyjechała z Chełma, kradła złoto w Poniatowej

Zgarnęła trzy złote łańcuszki i uciekła ze sklepu jubilerskiego. Ale szybko została zatrzymana. 46-latce z Chełma, która wpadła w Poniatowej grozi teraz do 5 lat więzienia.
Zrobią największy cebularz. Trwa Lubelskie Święto Chleba
NASZ PATRONAT
7 września 2025, 9:00
galeria

Zrobią największy cebularz. Trwa Lubelskie Święto Chleba

Jarmark produktów tradycyjnych, występy artystyczne, przesiewowe badania wzroku i wiele innych atrakcji. To wszystko czeka na uczestników XXVII Lubelskiego Święta Chleba. Impreza już się rozpoczęła. Potrwa do godz. 17.
Wstyd mi za dorosłych, szkoda mi dzieci
FELIETON Magdy Bożko-Miedzwieckiej

Wstyd mi za dorosłych, szkoda mi dzieci

To jest zdrowie?! To jest deprawacja! Te słowa biskupa Marka Jędraszewskiego krążą po lubelskich kościołach, a podgrzewa je poseł Przemysław Czarnek. Cel jest jeden: wypisać dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej. A ja proszę wszystkich rodziców: Zaufajcie zdrowemu rozsądkowi i zróbcie dla swoich dzieci to, co naprawdę jest dla nich najlepsze.

Włodzimierz Wróbel wyszedł ze swojego domu w Idalinie w sobotę rano

Gdzie jest pan Włodzimierz? Policja prosi o pomoc w znalezieniu starszego pana

Od wczoraj trwają poszukiwania 70-letniego Włodzimierza Wróbla z Idalina w powiecie opolskim. Starszy pan wyszedł z domu w sobotę rano. Dotąd nie wrócił. Nie wiadomo, co się z nim stało.
Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dzisiaj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie reprezentacja Polski zagra w ramach eliminacji do mistrzostwa świata z Finlandią. Początek spotkania o godzinie 20.45
Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję

Dron spadł w 50 km od granicy. Prokuratura: Nie ma pewności, że to dron przemytniczy

W miejscu znalezienia drona nie stwierdzono śladów eksplozji - powiedział PAP w niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, odnosząc się do sobotniego upadku drona na polu w woj. lubelskim. Przyczyną rozbicia się maszyny mógł być brak paliwa. Nadal nie ma pewności czy była to samoróbka wykorzystywana do przemytu czy jednak dron wojskowy.

Najnowsze
Pielgrzymi modlą się w Wąwolnicy. Tysiące wiernych na Placu Różańcowym
galeria

16:44 Pielgrzymi modlą się w Wąwolnicy. Tysiące wiernych na Placu Różańcowym

16:25

Wyborcze obietnice Karola Nawrockiego. Kto wierzy, że prezydent je zrealizuje?

15:20

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

14:33

Rusza proces Wiesława H. Zadał żonie 60 ciosów nożem

14:32

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): To był dobry mecz w naszym wykonaniu

13:51

PGE Start Lublin z pierwszą wygraną podczas okresu przygotowawczego

13:45

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Pielgrzymi modlą się w Wąwolnicy. Tysiące wiernych na Placu Różańcowym
galeria

Pielgrzymi modlą się w Wąwolnicy. Tysiące wiernych na Placu Różańcowym

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Godziszowie na Lubelszczyźnie

Wyborcze obietnice Karola Nawrockiego. Kto wierzy, że prezydent je zrealizuje?

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Rusza proces Wiesława H. Zadał żonie 60 ciosów nożem

Rusza proces Wiesława H. Zadał żonie 60 ciosów nożem

Paweł Tetelewski (z prawej) był zadowolony z postawy swoich podopiecznych w Koszalinie

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): To był dobry mecz w naszym wykonaniu

PGE Start Lublin z pierwszą wygraną podczas okresu przygotowawczego

PGE Start Lublin z pierwszą wygraną podczas okresu przygotowawczego

Pielgrzymi modlą się w Wąwolnicy. Tysiące wiernych na Placu Różańcowym
galeria

Pielgrzymi modlą się w Wąwolnicy. Tysiące wiernych na Placu Różańcowym

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Godziszowie na Lubelszczyźnie

Wyborcze obietnice Karola Nawrockiego. Kto wierzy, że prezydent je zrealizuje?

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Rusza proces Wiesława H. Zadał żonie 60 ciosów nożem

Rusza proces Wiesława H. Zadał żonie 60 ciosów nożem

Paweł Tetelewski (z prawej) był zadowolony z postawy swoich podopiecznych w Koszalinie

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): To był dobry mecz w naszym wykonaniu

PGE Start Lublin z pierwszą wygraną podczas okresu przygotowawczego

PGE Start Lublin z pierwszą wygraną podczas okresu przygotowawczego

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Nadchodzi jesień
film

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Pożar na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
galeria
film

Pożar sortowni odpadów w Bełżycach: Prokuratura wszczęła śledztwo

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą
galeria
film

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Nadchodzi jesień
Pogoda

Nadchodzi jesień

film
Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Foto
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

galeria
Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
galeria
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień