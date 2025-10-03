Pszczoły, miód i spotkania — Kraśnik zaprasza na wielkie święto pszczelarzy

Organizatorzy — Zarząd Wojewódzki Związku Pszczelarzy w Lublinie — zapraszają na wydarzenie, które od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Celem imprezy jest nie tylko podsumowanie sezonu pszczelarskiego, ale też promocja pszczelarstwa, edukacja o roli pszczół w środowisku oraz prezentacja różnorodnych produktów pszczelich.

W programie znajdzie się kiermasz produktów pszczelich i sprzętu pszczelarskiego, a także okazja do rozmów z pasjonatami pszczelarstwa z całego regionu. W wydarzeniu wezmą udział nie tylko pszczelarze z Lubelszczyzny, ale również goście z województwa Podkarpackiego i Świętokrzyskiego.

— To wydarzenie z długoletnią tradycją. Dla pszczelarzy jest to moment podsumowania sezonu, wymiany doświadczeń i integracji środowiska — podkreślają organizatorzy. — Chcemy, by spotkanie miało charakter otwarty, dlatego zapraszamy nie tylko pszczelarzy, ale wszystkich mieszkańców i gości Kraśnika.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Dziennik Wschodni. Wstęp na spotkania jest bezpłatny.

Kiedy: 5 października 2025 r.

Gdzie: Centrum Kultury i Promocji, Al. Niepodległości 44, Kraśnik

To doskonała okazja, by poznać fascynujący świat pszczół, spróbować naturalnych produktów pszczelich i spędzić dzień wśród pasjonatów, dla których pszczoły to coś więcej niż tylko pracowite owady — to misja i pasja życia.