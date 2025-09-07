Wypadek na DK 74. Droga jest zablokowana. Cztery osoby poszkodowane

Trzy samochody osobowe brały udział w wypadku, który ok. godz. 18.30 wydarzył się na drodze krajowej nr 74 pomiędzy Liśnikiem w Wólką Gościeradowską w powiecie kraśnickim.
Do zdarzenia, jak informują służby, doszło na odcinku między Kraśnikiem a Opatowem. Wiadomo, że w trakcie ruchu zderzyły się trzy samochody osobowe.
Poszkodowane w wypadku zostały cztery osoby. Wstępnie określono, że utrudnienia na krajówce mogą potrwać do trzech godzin.
Na miejscu pracuje policja. Miejsce zdarzenia jest zabezpieczone, a krajówka zablokowana. Objazdy dla zmotoryzowanych wyznaczono drogami lokalnymi.