Mała uliczka, a cieszy. Otwarcie było uroczyste

Prace na tej gminnej drodze dojazdowej zostały zrealizowane dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt całości nie był szczególnie wysoki, wyniósł niespełna 550 tys. zł, a dofinansowanie sięgnęło połowy.

- Parking, ścieżka pieszo–rowerowa i oświetlenie hybrydowe - będzie bezpieczniej, wygodniej i nowocześniej - pisała po uroczystym otwarciu Edyta Wolanin, burmistrz Zwierzyńca, dziękując wszystkim, którzy do realizacji inwestycji się przyczynili, a swoim pracownikom za jej przygotowanie i przeprowadzenie.

Drogowcy pracujący przy ul. mjr. Tadeusza Kuncewicza „Podkowy” zbudowali dwa pasy ruchu o szerokości 2,5 metra każdy. Zajęli się również poboczami, zbudowali drogę dla rowerów i pieszych. Parking, który powstał w ramach zadania pomieścić może do 30 aut (trzy miejsca dla niepełnosprawnych). Cały odcinek został oświetlony lampami led zasilanymi energią słoneczną i wiatrową.

Ta w sumie niewielka inwestycja ma duże znaczenie dla mieszkańców miasteczka, ale również odwiedzających Zwierzyniec Turystów. Ulica mjr. Tadeusza Kuncewicza „Podkowy” znajduje się w pobliżu zalewu Rudka, popularnego zwłaszcza latem wśród kajakarzy, a także niedaleko stacji kolejowej.