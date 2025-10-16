Bezrobotny może zostać szefem. PUP rozda pieniądze na działalność gospodarczą

Trzydzieści bezrobotnych osób ma szanse znaleźć dla siebie zatrudnienie we własnych firmach. Na start mogą otrzymać po 30 tys. zł. Powiatowy Urząd Pracy ogłosił właśnie nabór wniosków na dofinansowanie działalności gospodarczej.
Ogłoszenie w tej sprawie ukazało się wczoraj. Co ważne, dokumenty będą przyjmowane wyłącznie jednego dnia - w środę, 22 października. - Można je przynieść osobiście, można podać przez kogoś, ale istotne, by były kompletne - podkreśla Katarzyna Kimak, wicedyrektor PUP w Zamościu.
Rozpatrzenie wniosków potrwa do miesiąca.
W tym naborze, już czwartym w bieżącym roku, zamojski pośredniak ma do rozdysponowania między bezrobotnych 900 tys. zł. A to oznacza, że dotacje w wysokości do 30 tys. zł mogą trafić do 30 osób: 20 otrzyma pieniądze z Funduszu Pracy, a 10 z rezerwy ministra w ramach Aktywizacji do 30 roku życia.
- Zainteresowanie tą formą wsparcia jest w naszym urzędzie bardzo duże - podkreśla dyr. Kimak. Nie potrafi w tym momencie określić, czy ogłoszony właśnie nabór będzie już ostatnim w tym roku. Liczy, że jeszcze jakieś pieniądze do wykorzystania się znajdą.
Dodatkowych informacji osoby bezrobotne mogą zasięgnąć w pokojach nr 19 i 20 lub pod numerami tel. /84/ 638-33-60, /84/ 638-33-40.
Wszelkie niezbędne dokumenty są do pobrania na stronie internetowej PUP w Zamościu.