Bezrobotny może zostać szefem. PUP rozda pieniądze na działalność gospodarczą

Ogłoszenie w tej sprawie ukazało się wczoraj. Co ważne, dokumenty będą przyjmowane wyłącznie jednego dnia - w środę, 22 października. - Można je przynieść osobiście, można podać przez kogoś, ale istotne, by były kompletne - podkreśla Katarzyna Kimak, wicedyrektor PUP w Zamościu.

Rozpatrzenie wniosków potrwa do miesiąca.

W tym naborze, już czwartym w bieżącym roku, zamojski pośredniak ma do rozdysponowania między bezrobotnych 900 tys. zł. A to oznacza, że dotacje w wysokości do 30 tys. zł mogą trafić do 30 osób: 20 otrzyma pieniądze z Funduszu Pracy, a 10 z rezerwy ministra w ramach Aktywizacji do 30 roku życia.

- Zainteresowanie tą formą wsparcia jest w naszym urzędzie bardzo duże - podkreśla dyr. Kimak. Nie potrafi w tym momencie określić, czy ogłoszony właśnie nabór będzie już ostatnim w tym roku. Liczy, że jeszcze jakieś pieniądze do wykorzystania się znajdą.

Dodatkowych informacji osoby bezrobotne mogą zasięgnąć w pokojach nr 19 i 20 lub pod numerami tel. /84/ 638-33-60, /84/ 638-33-40.

Wszelkie niezbędne dokumenty są do pobrania na stronie internetowej PUP w Zamościu.