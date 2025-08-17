Brak pomysłu na niedzielny obiad? Mamy kilka kulinarnych propozycji

Zupa: z serka topionego

Składniki: 20 dag łagodnego serka topionego, 1 żółtko, pół szklanki śmietany, 4 szklanki bulionu, 2 łyżeczki suszonej bazylii lub kilka gałązek świeżej, szczypta startej gałki muszkatołowej, sól, pieprz.

Wykonanie: zagotować bulion z połową bazylii, przecedzić przez sitko. Serek pokroić w kostkę, zalać przestudzonym bulionem i na małym ogniu doprowadzić do wrzenia. Ser powinien się zupełnie rozpuścić. Rozkłócić żółtko ze śmietaną, wlać do gorącej zupy, zdjąć z ognia, wymieszać, doprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Posypać drobniutko posiekaną resztką bazylii. Podawać z czosnkowymi grzankami z bułki.

Kazimierska paprykowa

Składniki: 40 dag wołowiny, 2 cebule, 3 papryki ( zielona i 2 czerwone), 2-3 łyżki oleju, 1 łyżka słodkiej czerwonej papryki w proszku , 1 ząbek czosnku, dużo salami.

Wykonanie: cebulę drobno pokroić. Mięso zmielić. W garnku rozgrzać olej, wrzucić cebulę, podsmażyć, przykryć i dusić, aż będzie miękka i złota. Garnek zdjąć z ognia, posypać cebulę słodką papryką, wymieszać. Zwiększyć płomień, wrzucić mięso i mieszając obsmażyć. Posolić, trochę popieprzyć, znów zmniejszyć płomień i dusić mięso pod przykryciem we własnym sosie, podlewając odrobinką wody, gdyby robiło się go zbyt mało. Gdy mięso jest prawie miękkie, dolać tyle wody, ile chcemy mieć zupy i dorzucić paprykę, doprawić czosnkiem. Jeśli ktoś lubi ostrzejsze potrawy, może dorzucić zieloną lub/i czerwoną czuszkę pokrojoną w cienkie plasterki. Na finał zrobić zasmażkę z masła, oleju i odrobiny mąki. Do miseczek wkroić salami i zalać zupą.

Drugie: golonka z indyka

Składniki: 2 golonki z indyka, główka czosnku, 1 cebula, 2 łyżki papryki ostrej, pół łyżeczki cynamonu, pieprz, sól.

Wykonanie: golonki umyć i nafaszerować połową główki czosnku i cebulą pokrojoną w kostkę. Drugą połowę czosnku zmielić, dodać paprykę, sól, pieprz, cynamon i trochę wody. Wymieszać i natrzeć golonki. Owinąć w folię aluminiową i piec w temperaturze 180° przez 2 godziny.

Golonka rzemieślnicza

Składniki: 4 golonki, 4 szklanki jasnego piwa rzemieślniczego, 4 cebule, 2 łyżki tłuczonego jałowca, sól, pieprz, olej.

Wykonanie: natrzeć golonki ulubionymi przyprawami i odstawić do lodówki na noc. Im więcej przypraw, tym lepiej. Następnego dnia golonki należy na chrupiąco obsmażyć na oleju z dodatkiem cebuli, zalać piwem i dusić do miękkości, aż mięso będzie odchodzić od kości. Podawać z puree grochowym.

Deser: ciasto „Coś dobrego”

Składniki: 7 jaj, 1 szklanka cukru pudru, 1 szklanka mąki, pół szklanki oleju, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki maku, 2 łyżki kakao, kisiel wiśniowy.

Wykonanie: białka ubić na sztywno z cukrem pudrem, dodać żółtka, zmiksować, dodać pozostałe składniki. Ciasto podzielić na 4 części. Do jednej dodać pół szklanki suchego maku, do drugiej 2 łyżki mąki, do trzeciej 2 łyżki kakao, do czwartej 2 łyżki kisielu wiśniowego w proszku. Na środek blachy wykładać po 3 łyżki każdej porcji ciasta, zaczynając od maku, kończąc na kisielu. Ciasto upiec, przekroić na pół. Masa: 2 szklanki wody, 2 galaretki (zielone), pół litra śmietany, 1 „śnieżka”(śmietana w proszku). Ubić śmietanę ze „śnieżką”, dodać tężejącą galaretkę, wymieszać, przełożyć ciasto. Z wierzchu polać ciasto polewą. Smacznego.