Przepisy na niedzielny obiad - szybkie, tanie, sprawdzone

Kluski czy pierogi to smaczny dylemat Polaków i zagranicznych turystów przyjeżdżających do Lublina. Ci ostatni zamiast tagliatelle z krewetkami chętniej zamówią wiejskie kluski z twarogiem lub sosem pieczarkowym. A zamiast indyjskich samosów pierogi lubelskie z kaszą i serem. Na Liście Produktów Tradycyjnych województwo lubelskie ma zarejestrowane dziesiątki smakowitych dań mącznych. Oto nasza top lista, jak zawsze ułożoną w porządku alfabetycznym.

Cebulaki bełżyckie

Składniki: ciasto: 1 kg mąki, 0,5 litra gorącej wody. Farsz: 1 kg ziemniaków, 1 duża cebula, 0,25 g podgardla lub boczku. Wykonanie: z podanych składników wyrobić ciasto. Ziemniaki obrać, ugotować, utłuc i wystudzić. Cebulę pokroić w grubą kostkę. Podgardle lub boczek stopić. Na tłuszczu ze skwarkami zeszklić cebulę i połączyć z przestudzonymi ziemniakami. Dodać pieprz, pieprz ziołowy, sól, wymieszać farsz. Ciasto rozwałkować, wykrawać krążki i nadziewać farszem.

Chinkali z Poniatowej

Składniki: cienkie ciasto składające się z mąki, wody i soli na 24 pierogi. Farsz: 1 kg baraniny lub wołowiny (udziec, łopatka), sól, pieprz, oregano, tymianek, woda. Wykonanie: mięso przekręcić przez maszynkę, dodać przyprawy, dokładnie wyrobić dodając wody, żeby nadzienie było soczyste. Ciasto podzielić na 24 porcje, zrobić placuszki o średnicy 15 cm, nakładać farsz, zrobić sakiewkę i mocno zacisnąć na górze, żeby farsz nie wypłynął. Gotować w osolonej wodzie.

Kibiny po litewsku

Składniki: 1 kg mąki, 1 szklanka śmietany, 1 kostka masła, 2 jajka, szczypta soli, szczypta cukru. Na farsz: 1 kg karkówki, 4 cebule. Wykonanie: mięso zmielić w maszynce, dodać pokrojoną cebulę, przyprawy, czosnek. Ciasto wyrobić i rozwałkować, wycinać formy kuliste i nakładać farsz. Zawijać, piec w piekarniku około 45 minut.

Kodeńskie pielmieni z ziemniakami

Składniki: na ciasto: 50 dag mąki pszennej, 200 ml ciepłej wody, olej, sól. Na farsz: 50 dag ziemniaków, 20 dag cebuli, sól, pieprz, olej.

Wykonanie: Zagnieść ciasto z podanych składników. Rozwałkować, skropić wodą. Ugotować ziemniaki, rozgnieść, dodać przesmażoną cebulę, doprawić solą z pieprzem. Nakładać na wycięte z ciasta krążki, zlepić, gotować w osolonej wodzie do wypłynięcia. Podawać polane olejem rzepakowym, kto lubi cebulką smażoną na oleju.

Kopytka

Składniki: 1 kg ugotowanych ziemniaków, 1 jajko, 11/2 szklanki mąki pszennej, łyżka mąki ziemniaczanej, bułka tarta, masło do polania.

Wykonanie: ugotowane ziemniaki ostudzić i przepuścić przez maszynkę, dodać mąkę, jajko i szybko zagnieść ciasto. Formować wałki o średnicy około 2,5 cm, spłaszczać je nożem i kroić na ukos kawałki o długości 3-4 cm. Gotować 5 minut we wrzącej, osolonej wodzie. Wybierać łyżką cedzakową, odsączyć, okrasić stopionym masłem i zrumienioną bułką.

Kreplach z Włodawy

Składniki: na ciasto: 2 szklanki mąki, 2 jaja, 1 łyżeczka wody, pół łyżeczki soli.

Na farsz: 25 dag zmielonej wołowiny, pół szklanki drobno posiekanej cebuli, 1 łyżka gęsiego smalcu, pół łyżeczki soli, szczypta pieprzu.

Wykonanie: z podanych składników wyrobić elastyczne ciasto, tak by było jednolite i lśniące. Tłuszcz rozgrzać na patelni, włożyć cebulę i mięso. Smażyć 1o minut. Często mieszać. Przyprawić solą z pieprzem. Wystudzić. Lepić zgrabne pierogi. Gotować w osolonej wodzie. Gdy wypłyną, wyjmować na durszlak. Podawać gorące. Można podlać cebulką podsmażoną na maśle.

Leniwe z ziemniakami

Składniki: 25 dag twarogu, 20 dag ziemniaków, 2/3 szklanki mąki, 2 łyżki masła, sól, tarta bułka do polania.

Wykonanie: obrane i ugotowane ziemniaki oraz ser przepuścić przez maszynkę. Rozetrzeć masło, dodać żółtka, ser z ziemniakami i ucierać na jednolitą masę. Połączyć z mąką i ubitą na sztywno pianą, delikatnie wymieszać. Na stolnicy posypanej mąką formować wałki i pokroić w skośne romby o szerokości 2-3 cm. Gotować we wrzącej osolonej wodzie, gdy wypłyną, odsączyć i polać stopionym masłem ze zrumienioną tartą bułką.

Pierogi ruskie

Według Marii Monatowej, autorki Uniwersalnej książki kucharskiej

Pół kg mąki rozczynić z 1,5 dag drożdży piekarskich rozpuszczonych w szklance w ćwierć litra mleka. Gdy zacznie rosnąć ubić 2 żółtka i jedno całe jajo, dodać pół łyżki cukru, trochę soli, łyżkę sklarowanego masła i ubijać dobrze, aż od ręki odstanie. Potem postawić w cieple aby rosło, a gdy się ruszy i na wierzchu popęka, wyrzucić je na stolnicę podsypaną mąką, rozwałkować ciasto na grubość palca.

Nałożyć farszem z mięsa i twardemi jajami w cząstki pokrajanemi lub farszem z kapusty słodkiej i zawinąć w jeden duży pieróg. Można też wykrawać małe placuszki i nałożywszy farszu zlepiać podłużne pierożki. Kłaść na blachę wysmarowaną masłem i podsypaną mąką. Postawić w cieple na pół godziny, aby podrosły, a przed wstawieniem do pieca posmarować jajkiem i piec w gorącym piecu. Przed wyjęciem spróbować słomką czy upieczone.

Rydzyki z kluskami

Składniki: 40 dag domowych klusek, talerz małych rydzyków, pół szklanki śmietany, 5 dag masła, sól, pieprz.

Wykonanie: w osolonej wodzie ugotować kluski. Wziąć ładnych, młodych rydzyków, opłukać ba czysto w wodzie, żeby wszelkie nieczystości usunąć. Ułożyć rydzyki na sicie blaszkami na spód. Rozgrzać na patelni masło, ponakładać rydzyków blaszkami do góry, oprószyć lekko solą i smażyć na ostrym ogniu, aż przypalą się od spodu. Nie ruszać żadnego rydzyka, ani nie mieszać, ani nie podnosić widelcem. O ile każdy rydzyk się przypiekł, podlać śmietaną, zagotować i zaraz podawać z kluskami.

Starodawne kołduny litewskie

Z 25 dag mąki, 2 jaj, ćwierć szklanki ciepłej wody i szczypty soli zagnieść ciasto. Dobrze wyrobić, żeby było niezbyt twarde i elastyczne. Z ciasta wykroić kieliszkiem do wina kółka. Na zwilżonej zimną wodą desce usiekać 25 dag najlepszej polędwicy wołowej i tyle samo oczyszczonego z żył i błon łoju nerkowego. Obie masy dokładnie wymieszać. Posolić do smaku, przyprawić pieprzem i roztartym w dłoniach majerankiem. Dodać ugotowaną w rosole i przetartą przez sito cebulę. Formować zgrabne kołduny i silnie je zlepiać, bo podczas gotowania puszczają sok. Wrzucać do gotującego się rosołu wołowego. Gotować 10 minut, aż wszystkie pierożki wypłyną. Podawać w rosole lub nazajutrz podsmażone z cebulką.

Zapomniane pierogi z pomarańczami na deser

Zagnieść ciasto na pierogi. Wykroić kółka. Pomarańcze podzielić na cząstki, obrać z włókien i skórki, wybrać nasiona, zawijać w ciasto. Zlepić. Ugotować w osolonej wodzie. Na półmisku polać masłem z bułeczką. Oddzielnie podać śmietanę i cukier puder. Pierogi z pomarańczami są równie dobre jak pierogi ze śliwkami, borówkami, jabłkami i gruszkami.

O SZTUCE GOTOWANIA KLUSEK

Wrzucić kluski do dużej ilości osolonego wrzątku (2 litry wody na 25 dag). Dodać łyżeczkę oleju. Dokładnie wymieszać. Uważać, żeby nie rozgotować makaronu. Odcedzić, gdy będzie „al dente” (półtwardy). Jeśli nie będzie od razu podawany, przelać go zimną wodą, odcedzić i wymieszać z łyżką oleju. Przed podaniem na chwilę zanurzyć we wrzątku.