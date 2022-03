Taranka, sało, wareniki i barszcz. Przepisy na najlepsze ukraińskie dania i smakołyki

Wspomniane małe lokale to rodzinne interesy, gdzie gotuje się smacznie i z sercem. Osobiście zaglądam na Ametystową 6, do „Kuchni ukraińskiej”, żeby zjeść na miejscu (nawet w zimie) i zabrać do domu pielmieni. Bardzo smaczne są wareniki z ziemniakami i grzybami, z kapustą czy z serem na słono.

W naszym regionie do ukraińskiej kuchni nam szczególnie blisko. Nad Bugiem ukraińskie dania są na porządku dziennym. Do dziś nie zapomnę wizyty w miejscowości Kołacze, w nieistniejącej już karczmie podawano kotlety po kijowsku (Котлета по-київськи) z mizerią po ukraińsku doprawioną śmietaną i kawałkami białego sera.

Przegląd ukraińskich smakołyków zaczynamy od barszczu ukraińskiego, zawierającego to, co rodzą ziemie wokół Kijowa: buraki, kapustę, pomidory i ziemniaki wzbogacone wyśmienitym boczkiem czy słynną marynowaną słoniną. Przepisów na ukraiński barszcz jest ponad sto, polecamy wersję z uszkami grzybowymi lub suszonymi owocami.

Barszcz ukraiński

Składniki: 1,5 litra wywaru na mięsie, 25 dag mięsa z wywaru, 1 łyżka masła, 4 buraki, 15 dag białej fasoli, 2 marchewki, 1 seler, 2 cebule, 20 dag białej kapusty, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, 3 listki laurowe, łyżeczka ziela angielskiego, 1 mała główka czosnku, ocet winny, cukier, sól, pieprz, olej.

Wykonanie: ugotować namoczoną fasolę, upiec buraki w piekarniku. Seler i marchew podsmażyć na oleju i maśle, dodać cebulę. Gdy warzywa zmiękną, dodać grubo pokrojoną kapustę, doprawić koncentratem i dusić kilka minut. Zalać wywarem mięsnym, dodać ugotowaną fasolę, pokrojone mięso z wywaru i buraki pokrojone w kostkę. Doprawić octem i cukrem, dodać pokrojony czosnek, zagotować, doprawić do smaku pieprzem i solą. Na talerzu można dodać śmietany. Kto lubi, doda jajko na twardo.