W tej kategorii mieliśmy 26 zgłoszeń i 27.132 oddane głosy. Wygrała - z 29,75% proc. Głosów - OSP Sławacinek Stary, z powiatu bialskiego.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Sławacinku Starym, to prawdziwa siła i chluba gminy Biała Podlaska i powiatu bialskiego. W jej szeregach działa 60 ofiarnych członków, z czego 30 to strażacy czynni, gotowi w każdej chwili ruszyć na ratunek. To właśnie oni, w dzień i w nocy, czuwają nad naszym bezpieczeństwem, niosąc pomoc w sytuacjach zagrożenia – mówi Piotr Skwarek, prezes OSP w Sławacinku Starym.

W Sławacinku Starym prężnie działają drużyny młodzieżowe, które są przyszłością naszej straży pożarnej. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy aż 70 młodych i pełnych zapału adeptów sztuki pożarniczej. – To oni uczą się podstaw ratownictwa, prewencji i dyscypliny, by w przyszłości kontynuować szlachetną misję. Nie możemy zapomnieć o najmłodszych! Nasza Dziecięca Drużyna Pożarnicza to 40 małych ochotników, którzy już od najmłodszych lat poznają zasady bezpieczeństwa i rozwijają postawy prospołeczne, świetnie się przy tym bawiąc – dodaje prezes.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławacinku Starym to nie tylko gaszenie pożarów czy usuwanie skutków klęsk żywiołowych. – To również aktywny uczestnik życia naszej społeczności, organizator wielu wydarzeń i niezawodny partner w działaniach na rzecz lokalnego dobra – dodaje prezes. Jednostka istnieje od 1967 roku.

Drugie miejsce, z 26,54% głosów, przypadło OSP Orchówek, z powiatu włodawskiego. Tamtejszy oddział OSP powstał w 1929 r. i od początku istnienia był jedną z najprężniej działających jednostek na Ziemi Włodawskiej. Pierwszą murowaną remizę postawiono w czynie społecznym i oddano do użytku w 1972 r. Na ówczesne czasy strażacy brali czynny udział w czynach społecznych, pracowali przy budowie dróg, porządkowaniu terenów sportowych i rekreacyjnych. Z okazji jubileuszu 70-lecia utworzenia OSP w Orchówku nadano jednostce sztandar, którego poświęcenie odbyło się 10 lipca 1999 r. Na przełomie lipca i sierpnia 2001 roku strażacy z Orchówka wzięli udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu opolskiego. Obecnie jednostka może się pochwalić jedną z najnowocześniejszych siedzib na Lubelszczyźnie. Spełnia też wszystkie prawne wymogi wyposażenia w sprzęt pożarniczy. Wszystko to dzięki pozyskaniu środków z Urzędu Gminy, KSRG i Wojewódzkiego Oddziały ZOSP RP.

Trzecie miejsce, z 21,65% oddanych głosów, zajęła OSP Ostrówek, z powiatu lubartowskiego. – Początki założenia jednostki OSP w Ostrówku datowane są na 1937 r. Stan organizacyjny jednostki w tamtym czasie był niewielki. Jednostka liczyła 17 członków. Założycielami i pierwszymi członkami zarządu byli nieżyjący już druhowie: Jan Bocian, Józef Kusyk, Ireneusz Koter, Aleksander Och – mówi Jakub Radomski, wiceprezes-naczelnik. Od 88 lat tradycja pożarnictwa przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Obecnie jednostka liczy blisko 70 członków w tym kobiecą i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która jest ważny filarem do dalszego funkcjonowania jednostki. – Opiekunem drużyny jest dh Łukasz Stefaniuk. W 1997 roku jednostka została włączona w struktóry Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – dodaje Jakub Radomski. Jednostka OSP Ostrówek oprócz podejmowania działań ratowniczo - gaśniczych w dużym stopniu angażuje się społecznie biorąc czynny udział w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.