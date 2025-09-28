Balon z kontrabandą papierosów spadł w pow. lubartowskim

Balon z kontrabandą papierosów znaleziono nad ranem przy drodze wojewódzkiej nr 815 w Antoniówce w pow. lubartowskim – przekazała w niedzielę lubelska policja.
Podkom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego lubelskiej policji poinformował, że jeden z kierowców znalazł po godz. 3 nad ranem w niedzielę balon, który spadł w miejscowości Antoniówka w pow. lubartowskim przy drodze wojewódzkiej nr 815.
W zafoliowanym pakunku dołączonym do balonu znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. – Paczka została sprawdzona przez policjantów. Nie stanowi zagrożenia – dodał funkcjonariusz.
Województwo lubelskie graniczy z Ukrainą i Białorusią na rzece Bug. Polsko-białoruski odcinek granicy liczy ok. 171 km, a ukraiński ponad 296 km. Granica na Bugu stanowi również granicę zewnętrzną UE.