Drogi, boiska i most na Wieprzu. Powiat wyda 193 miliony

Wygląda na to, że możliwości finansowe powiatu lubartowskiego rosną. O ile w kończącym się roku dochody tego samorządu wyniosą niewiele ponad 160 mln zł, to już w przyszłym mają przekroczyć 186 mln zł. To wzrost o ponad 15 proc. Z kolei wydatki mają wzrosnąć ze 190 w roku 2023 do ponad 193 mln zł w roku 2024. Przyszłoroczny deficyt ma wynieść ok. 6,7 mln zł.

Wśród wydatków bieżących, największy stanowi oświata, która pochłonie ponad 36 mln zł. Administracja będzie kosztowała lubartowskich podatników ponad 21 mln zł, z czego lwia część, bo 19,5 mln zł przeznaczona zostanie na utrzymanie starostwa. Na pomoc społeczną zabezpieczono 15 mln zł, a ponad 7,5 miliona dostanie państwa straż pożarna.

Największą grupą wydatków będą te majątkowe. W nowym roku na inwestycje powiat przeznaczy rekordowe 75 mln zł - to więcej, niż na oświatę, administrację oraz pomoc społeczną razem wzięte. Najdroższy (ok. 19 mln zł) będzie dotowany z budżetu państwa oraz funduszy unijnych projekt scalania gruntów w gminie Ostrówek. Chodzi przy tym nie tylko o zmiany geodezyjne ale przede wszystkim o budowę nowych dróg dojazdowych do poszczególnych działek.

Drugim najdroższym zadaniem będzie kompleksowa przebudowa ostatniego fragmentu drogi powiatowej z Woli Sernickiej do Kaznowa (14,9 mln zł). Poprawiony ma zostać też odcinek drogi z Kozłówki do Dąbrówki. To ostatnie zadanie jest już w przetargu. Podpisanie umowy z wykonawcą najpewniej w styczniu. Przewidywany koszt to ok. 12,5 mln zł.

W nowym roku zaplanowano też poprawę powiatowej infrastruktury sportowej. Przy lubartowskim RCEZ powstaną nowe boiska szkolne, a te należące do ZS nr 2 przy ul. Chopina doczekają się remontu. Całość ma kosztować ok. 9 mln zł. W planach jest także budowa centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Obiekt warty ok. 5 mln zł powstanie niedaleko szpitala, przy ul. Łąkowej w Lubartowie. Niecałe 3 mln zł ma wystarczyć natomiast na budowę i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie.

Wśród pozostałych zamierzeń jest też przebudowa mostu na rzece Wieprz w Luszawie (ok.2 mln zł), remont i budowa nowego chodnika przy ul. Kopernika w Lubartowie oraz gminie wiejskiej Lubartów (ok. 2 mln zł), odnowienie zabytkowej elewacji pałacu A. Jabłonowskiej w Kocku (1,5 mln zł), ocieplenie obiektów o. Kapucynów w Lubartowie (1 mln zł), remont kaplicy cmentarnej z konserwacją organów na parafialnej nekropolii przy Szaniawskiego (950 tys. zł), czy też budowa przejścia dla pieszych przy tej samej ulicy (250 tys. zł).