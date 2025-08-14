Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wybory prezydenckie

Lubelskie

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Autor: Zdjęcie autora IC
Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. (fot. KN/archiwum)

Msza święta w podziękowaniu za tegoroczne zbiory, konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, koncerty gwiazd oraz jarmarki produktów tradycyjnych i regionalnych. W województwie lubelskim rozpoczynają się dożynki. Kiedy i gdzie? Sprawdziliśmy dla was i zebraliśmy wszystkie imprezy w jednym miejscu.

W tradycji ludowej, dożynki to święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za zakończenie żniw i prac polowych. W kulturze słowiańskiej związane były z równonocą jesienną (23 września). Obecnie obchodzone są w sobotę lub niedzielę na przełomie sierpnia i września.

Idea święta jednak pozostała do dziś – rolnicy dziękują za tegoroczne plony i proszą o jeszcze lepsze w przyszłym roku. A towarzyszą temu różnego rodzaju wydarzenia kulturalne takie jak koncerty, kiermasze czy festyny. 

Tradycyjnie z dożynkami wiązało się kilka obrzędów, które w niektórych miejscach zachowały się do dziś:

  • Wieniec dożynkowy – przygotowywany był z pozostawionych na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Wieńce dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej korony lub koła. W przeszłości umieszczano w nich także żywe (z czasem sztuczne) koguty, kaczęta lub małe gąski, bo miało to zapewniać piękny i zdrowy przychówek gospodarski. Wieniec przechowywany był w stodole do następnego roku. Wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków z ziarnem siewnym, co miało także zapewnić urodzaj.
  • Ostatnia kępa – pozostawiano na jakiś czas kępę lub pas nieskoszonego zboża pozostawiano na pustym już polu w celu ciągłości urodzaju. Ścinane były uroczyście przez najlepszego kośnika, po czym wręczane były najlepszym żniwiarkom do uplecenia wieńca.
  • Biesiady i tańce – po udanych żniwach urządzano wspólne biesiady, które poprzedzane były także innymi tradycyjnymi zwyczajami i modlitwami.

W dzisiejszych czasach uroczystości dożynkowe mają zarówno charakter religijny, świecki jak i ludowy, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Uczestniczą w nich nie tylko rolnicy ale także ci, którzy te plony na co dzień spożywają. 

Kiedy w twoim regionie odbywają się dożynki? Dowiesz się tego z naszej galerii, w której zebraliśmy informacje o świętach plonów w naszym województwie.

9905d1c454168a96d33ac30fd0063717.jpg
Wiemy, kto zagra na dożynkach powiatu puławskiego

Wiemy, kto zagra na dożynkach powiatu puławskiego

Do planowanych pod koniec sierpnia dożynek czasu jeszcze sporo, ale organizatorzy już wiedzą, kto wystąpi na scenie jako gwiazda wieczoru. Będzie to popularny pop-rockowy zespół założony przez dziennikarzy znanych stacji radiowych.
Czytaj więcej o:
rolnicy dożynki dożynki wojewódzkie Święto Plonów

Zespół Video będzie gwiazdą piątkowych dożynek w Kurowie
Kurów

Kurów zaprasza na dożynki. W piątek na Starym Rynku zagra Video

Już w piątek, 15 sierpnia, na Starym Rynku odbędzie się najważniejsze wydarzenie kulturalne gminy i miasta Kurów. Gwiazdą wieczoru będzie znany łódzki zespół pop-rockowy.
Arkadiusz Najemski wypada z gry ze względu na kontuzję

Motor Lublin bez podstawowego stopera, Arkadiusz Najemski wypada z gry na dłużej

Kiepskie wieści dla kibiców Motoru Lublin przed meczem z Piastem Gliwice. Podstawowy stoper Arkadiusz Najemski w najbliższym czasie nie będzie mógł pojawić się na boisku. Popularny „Najma” wypadnie z gry ze względu na kontuzję.
Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Msza święta w podziękowaniu za tegoroczne zbiory, konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, koncerty gwiazd oraz jarmarki produktów tradycyjnych i regionalnych. W województwie lubelskim rozpoczynają się dożynki. Kiedy i gdzie? Sprawdziliśmy dla was i zebraliśmy wszystkie imprezy w jednym miejscu.
Walka o zwycięstwo 2. etapu TdP Women rozegrała się na brukowanym podjeździe w centrum miasta
Chełm

Brukowany triumf w sercu Chełma – Zanetti wygrywa 2. etap Tour de Pologne Women

Linda Zanetti z Uno-X Mobility wygrała wymagający finisz na brukowanym podjeździe w Chełmie, pokonując mistrzynię Francji Marie Le Net i Sofię Bertizzolo. Liderką Klasyfikacji Generalnej ORLEN pozostaje Chiara Consonni.

Koszmar w busie do Lublina. Zboczeniec napastował kobiety

Koszmar w busie do Lublina. Zboczeniec napastował kobiety

Pasażerki busa relacji Biała Podlaska-Lublin z pewnością zapamiętają podróż z 3 sierpnia jako jedną z najgorszych w życiu. 50-letni współpasażer nie tylko napastował kobiety, ale dopuścił się też innych występków. Prokuratura już postawiła mu zarzuty.
Mężczyzna na torach wpadł pod nadjeżdżający pociąg
Nowy Pożóg

Mężczyzna na torach wpadł pod nadjeżdżający pociąg

Na torach w Nowym Pożogu znalazł się mężczyzna, który wczoraj ok. godz. 23:30 został śmiertelnie potrącony przez nadjeżdżający pociąg. 31-latek, mieszkaniec powiatu puławskiego, zginął na miejscu.
Z intencjami i modlitwami dotarli do celu. Za lubelskimi pielgrzymami ponad 300 km drogi
Z intencjami i modlitwami dotarli do celu. Za lubelskimi pielgrzymami ponad 300 km drogi

11 dni w drodze, 320 km piechotą - Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę szczęśliwie dotarła na miejsce i jutro weźmie udział w uroczystościach święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Ukrainiec zatrzymany za dewastację pomnika ofiar rzezi wołyńskiej
kraj świat

Ukrainiec zatrzymany za dewastację pomnika ofiar rzezi wołyńskiej

Malował w Polsce banderowskie czerwono-czarne flagi oraz ukraińskie, nazistowskie hasła. 17-latek z Ukrainy miał stać także za podobny malunek na pomniku ofiar rzezi wołyńskiej w Domostawie. Sprawca został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Dziś kolejny etap kobiecego Tour de Pologne. Wystartują z Nałęczowa
Nałęczów Kraśnik

Dziś kolejny etap kobiecego Tour de Pologne. Wystartują z Nałęczowa

Gratka dla kibiców kolarstwa. Dzisiaj trzeci etap Tour de Pologne Kobiet. Panie przejadą ponad 128 km z Nałęczowa do Kraśnika m.in. przez Wojciechów, Chodel, Krasnobród i Batorz. Start zaplanowano o godz. 12:15.
Kto zatrzyma Astrę Leśniowice w drodze po awans?

Kto zatrzyma Astrę Leśniowice w drodze po awans?

Wśród faworytów nowego sezonu wymienia się: Astrę Leśniowice, Kłosa Gmina Chełm, Ruch Izbica, SPS Eko Różanka, Spartę Rejowiec Fabryczny czy Włodawiankę. Niemal pewniakiem do zwycięstwa jest jednak ekipa z Leśniowic.
Cztery nowe pomniki w mieście. Niektóre mają już 120 lat
Zamość

Cztery nowe pomniki w mieście. Niektóre mają już 120 lat

Dąb szypułkowy, świerk kłujący, buk pospolity i jesion wyniosły – cztery drzewa z tych gatunków mają stać się nowymi pomnikami przyrody w Zamościu. Jest projekt uchwały w tej sprawie, a ostateczna decyzja zapadnie najprawdopodobniej na sesji w tym miesiącu.
Wisła Puławy w najbliższym sezonie będzie rywalizować na poziomie klasy okręgowej

W piątek startuje lubelska klasa okręgowa. Celem Wisły Puławy spokojna odbudowa

W piątek rusza sezon 2025/2026 z udziałem niedawnego drugoligowca, czyli Wisły Puławy. Z tego powodu w obecnej kampanii grać będzie 17 zespołów.
Koncepcja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie
Chełm

Dużo zieleni, hamaki, domki dla jeży. Ogródek Jordanowski czekają spore zmiany

Ponad 5 milionów złotych unijnego dofinansowania, prawie 9 milionów wartości całej inwestycji, ekologia i nowoczesne atrakcje dla dzieci – tak w skrócie wygląda koncepcja rewitalizacji Ogródka Jordanowskiego w Chełmie. Prace mają zakończyć się za dwa lata.

Rafa Santos ma za sobą oficjalny debiut w Górniku Łęczna

Portugalski pomocnik Górnika Łęczna ma pomóc drużynie w wygrywaniu

Za nami cztery kolejki sezonu 2025/2026, a Górnik Łęczna wciąż czeka na premierowe zwycięstwo w lidze pod wodzą Macieja Stolarczyka. Trener zielono-czarnych wierzy, że w osiąganiu lepszych wyników pomoże drużynie Rafa Santos, który zaliczył oficjalny debiut w meczu ze Stalą Mielec

Rikszą po Świdniku? Chętnych do wożenia seniorów nie brakuje
Świdnik

Rikszą po Świdniku? Chętnych do wożenia seniorów nie brakuje

Tego jeszcze w naszym regionie nie było. Jeśli świdniccy seniorzy wyrażą zainteresowanie tym pomysłem, to wkrótce będą mogli zwiedzać miasto siedząc wygodnie w rikszy. Za darmo, przy pogawędce z wolontariuszem.

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

film
Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego
film
Dzień Wschodzi

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego
film
Dzień Wschodzi

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego

dożynki
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

galeria
Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było
galeria

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek
galeria
ZDJĘCIA

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów
galeria

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal
galeria

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal