Jesień na drogach. Policja apeluje: noście odblaski, one mogą uratować życie

Policja zwraca uwagę, że noszenie odblasków w okresie jesienno-zimowym jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo pieszych.

Pieszy w ciemnym stroju jest widoczny dla kierowcy dopiero z odległości około 40 metrów .

Pieszy z odblaskiem staje się widoczny nawet z 150 metrów.

To oznacza, że kierowca ma kilka dodatkowych sekund na reakcję i bezpieczne ominięcie pieszego.

– Pamiętajmy, że pieszy to niechroniony uczestnik ruchu. Nie ma pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych ani karoserii samochodu. W zderzeniu z pojazdem jego życie i zdrowie są szczególnie zagrożone – przypomina asp. sztab. Magdalena Krasna.

Kiedy odblaski są obowiązkowe?

Zgodnie z przepisami każdy pieszy poruszający się po zmroku poza obszarem zabudowanym ma obowiązek mieć element odblaskowy umieszczony w widocznym miejscu.

Policjanci radzą jednak, aby odblaski nosić zawsze, także w mieście – niezależnie od tego, czy idziemy chodnikiem, czy poboczem.

Jakie odblaski wybrać i gdzie je nosić?

Elementami odblaskowymi mogą być:

kamizelki odblaskowe ,

opaski na rękę lub nogę ,

przypinki i breloki ,

smycze odblaskowe.

Najlepiej, aby odblaski znajdowały się na wysokości kolan, dłoni, klatki piersiowej i pleców. Dzięki temu będą dobrze widoczne dla kierowców nadjeżdżających z różnych stron.

Apel do kierowców

Policja przypomina również kierującym pojazdami: w okresie jesienno-zimowym zachowajcie szczególną ostrożność. Zwracajcie uwagę na pobocza i zwalniajcie w rejonie przejść dla pieszych.

– Jesienią i zimą widoczność szybko się pogarsza. Kierowco, bądź czujny – to może uratować życie – podkreśla podkom. Dorota Krukowska-Bubiło.

Dbajmy o siebie i bliskich

Policjanci apelują, aby rodzice wyposażali dzieci w odblaski, ale też pamiętali o seniorach i o sobie samych. Widoczność to bezpieczeństwo, a prosty element odblaskowy może uratować życie na drodze.