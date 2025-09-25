Jesień na drogach. Policja apeluje: noście odblaski, one mogą uratować życie

Jesień i zima to czas, gdy piesi na drogach są szczególnie narażeni na wypadki. Wcześniej zapadający zmrok, częste opady deszczu i mgły powodują, że widoczność na drodze jest znacznie ograniczona. Dlatego policja apeluje: noście odblaski – one mogą uratować życie.
Policja zwraca uwagę, że noszenie odblasków w okresie jesienno-zimowym jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo pieszych.
-
Pieszy w ciemnym stroju jest widoczny dla kierowcy dopiero z odległości około 40 metrów.
-
Pieszy z odblaskiem staje się widoczny nawet z 150 metrów.
To oznacza, że kierowca ma kilka dodatkowych sekund na reakcję i bezpieczne ominięcie pieszego.
– Pamiętajmy, że pieszy to niechroniony uczestnik ruchu. Nie ma pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych ani karoserii samochodu. W zderzeniu z pojazdem jego życie i zdrowie są szczególnie zagrożone – przypomina asp. sztab. Magdalena Krasna.
Kiedy odblaski są obowiązkowe?
Zgodnie z przepisami każdy pieszy poruszający się po zmroku poza obszarem zabudowanym ma obowiązek mieć element odblaskowy umieszczony w widocznym miejscu.
Policjanci radzą jednak, aby odblaski nosić zawsze, także w mieście – niezależnie od tego, czy idziemy chodnikiem, czy poboczem.
Jakie odblaski wybrać i gdzie je nosić?
Elementami odblaskowymi mogą być:
-
kamizelki odblaskowe,
-
opaski na rękę lub nogę,
-
przypinki i breloki,
-
smycze odblaskowe.
Najlepiej, aby odblaski znajdowały się na wysokości kolan, dłoni, klatki piersiowej i pleców. Dzięki temu będą dobrze widoczne dla kierowców nadjeżdżających z różnych stron.
Apel do kierowców
Policja przypomina również kierującym pojazdami: w okresie jesienno-zimowym zachowajcie szczególną ostrożność. Zwracajcie uwagę na pobocza i zwalniajcie w rejonie przejść dla pieszych.
– Jesienią i zimą widoczność szybko się pogarsza. Kierowco, bądź czujny – to może uratować życie – podkreśla podkom. Dorota Krukowska-Bubiło.
Dbajmy o siebie i bliskich
Policjanci apelują, aby rodzice wyposażali dzieci w odblaski, ale też pamiętali o seniorach i o sobie samych. Widoczność to bezpieczeństwo, a prosty element odblaskowy może uratować życie na drodze.